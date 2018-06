Vil ta en ny bit av betalingsmarkedet

– Det er en del av vår strategi å kunne levere de beste digitale løsningene, forteller Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge. – Det finnes mange alternativer der ute, og det er mye som er på gang, så for oss blir det viktigste å la kundene selv få velge den løsningen som passer dem best.

Banken sier de har tall fra Sverige, Finland og Danmark på at det er mange kunder som bruker tjenesten og at dette segmentet stadig vokser. For forbrukerne har det selvsagt mye å si hvilken løsning man bruker, mens det for bankene virker mer som et middel til å lokke eventuelle nye kunder til seg.

Apple Pay kan brukes til betaling på nett, men det er såkalt kontaktløs betaling i butikk som er kjerneverdien. Rundt en tredjedel av betalingsterminalene i Norge støtter kontaktløs betaling per i dag, og ofte er den kun en programvareoppdatering som skal til for å gjøre terminalene klare.

– Det vil komme en effekt av at kundene vil forvente kontaktløs betaling, sier John Sætre, leder for privatmarkedet i Nordea Norge. – Det kan gå fort å få flere av disse kontaktløse terminalene, og vi vet at de store kortselskapene selv jobber aktivt med dette. Fordelen med de kontaktløse er jo at man ikke trenger å slå en kode, men bruker biometrisk ID som fingeravtrykk til å identifisere seg. Derfor er det heller ingen stor krise om man skulle miste telefonen.

De kontaktløse terminalene bruker Visa- eller Mastercard-løsninger, og det ligger dermed en utgift for butikkene som velger å bruke dette fremfor en eventuell kontant transaksjon eller bruk av vanlig kort. Sætre tror likevel det vil lønne seg for butikkene å velge kontaktløst.

– Vi tror det blir en pull-effekt med kunder som etterspør kontaktløs betaling.

Storset sier at det er naturlig om Bankaxept etterhvert også innfører Apple Pay hos seg, slik at et eventuelt tap hos butikken blir unngått.

Børge Liavik, kommersiell direktør i Santander i Norge, som også står klar med Apple Pay, sier i en pressemelding at banken har jobbet med Visa og Evry opp mot lanseringen for å stå klare på lanseringsdatoen.

– Vi er stolte av å være en viktig bidragsyter til at banken kan støtte betaling gjennom Apple Pay, sier Christer Jonsson, SVP Card i Evry Financial Services.

– Folk vil at det skal være enkelt og sikkert å betale for varer og tjenester. Majoriteten av våre kunder bruker iOS. Mange av dem har ventet på dette tilbudet, så det er med begeistring av vi innfrir det ønsket allerede på lanseringsdagen, sier en engasjert Liavik.