Visma kjøper opp Smartdok

Smartdok ble stiftet i 2005, med hovedkontor i Alta og kontorer i Oslo og Stockholm. Selskapet opplyser at de har 28 ansatte og over 1.500 bedrifter på kundelisten. Smartdok lager bransjeløsninger for bygg- og anleggsbransjen, med vekt på skybaserte programvareløsninger og mobilapper på Iphone og Android.

Digitalisere byggebransjen

Smartdok er ifølge en pressemelding fra Visma i dag en av Skandinavias mest brukte bransjeløsninger, med 10 moduler som gir kontroll på timer for ansatte og maskiner, vareforbruk, service og vedlikehold, verktøyoversikt, dokumentasjon i form av bilder og sjekklister, kjørebok og brøytelister. Løsningen kan i dag synkroniseres med mange systemer, herunder Visma Business og Visma Lønn, noe som gir kundene bedre kontroll over prosjekter, ansatte og utstyr.

– Smartdoks skybaserte løsninger oppfyller bransjens behov på en utmerket måte, og selskapets visjon om digitalisering og strømlinjeforming av byggebransjen passer godt med Vismas strategi. Visma vil kunne bidra med ressurser så Smartdok kan utvikle og forbedre tjenestetilbudet til eksisterende og nye kunder, og til å se på markeder utenfor Norge, sier Steffen Torp, Division Director i Visma Software SMB i pressemeldingen.

– Vårt fokus er å være en pådriver i digitaliseringen av byggebransjen, til fordel for våre kunder. Med økende myndighetskrav for å forhindre ulovlig arbeidskraft, fremme sikkerhet på jobb, samt en økt etterspørsel etter mobile løsninger, har behovet for skybaserte løsninger blitt stadig viktigere. Våre strategiske tanker og planer for fremtiden er på en meget god måte innfridd for våre kunder og ansatte gjennom dette oppkjøpet fra Visma, sier Bjørn Tore Hagberg, administrerende direktør og grunnlegger av Smartdok.