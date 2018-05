– Vivaldi satser maksimalistisk

Mens konkurrentene i nettlesermarkedet lenge har valgt å kjøre en minimalistisk linje med et rent og pent brukergrensesnitt og ditto redusert funksjonalitet, går nettleserguruen Jon von Tetzchner og hans medarbeidere i stikk motsatt retning.

– Vi begynner nå å se en bølge av interessante utviklingstendenser i nettlesere, og Vivaldi har ledelsen i kampen om å revitalisere en maksimalistisk tilnærming med full funksjonalitet, skriver Vivaldi i en pressemelding.

Personlig tilpassing

Vivaldi-folkene har hele tiden lagt vekt på at brukerne skal få anledning til å tilpasse nettleseren mest mulig til egne ønsker og preferanser, med flest mulig tema-tilpassinger. Brukerne skal kunne velge, redigere og til og med tidfeste tema-tilpassinger til forskjellige tidspunkt på døgnet og stemningen for øvrig, heter det i omtalen av den nye 1.15-versjonen.

For eksempel hevder Vivaldi-folkene at ingen konkurrerende nettlesere greier å matche Vivaldi på muligheten til å finjustere søk-oppsett.

Kvikk-kommandoer

Vivaldi kaller funksjonen kvikk-kommandoer – Quick Commands – en av programmets flaggskip-funksjoner. Her kan du selv velge hvilken søkemotor du vil at programmet skal bruke. Taster du en d foran søkeordet, brukes søkemotoren DuckDuckGo, mens en e sender søket til Ecosia. G fører deg naturligvis til Google, b til Bing og w til Wikipedia.

Quick Commands gjør det også lett å søke i informasjon du allerede har hentet opp i en av de andre fanene, kjekt for dem som kanskje har 20-30 faner eller flere liggende åpent i nettleservinduet når man har kommet et par timer inn i arbeidsdagen. Når man åpner Quick Commands, får man automatisk opp en liste over åpne faner. Når man søker i Quick Commands, søker programmet gjennom alle åpne faner, noe man kan spare mye tid på.

Quick Commands kan også raskt søke gjennom din egen søke-historikk, i tillegg til at Quick Command-vinduet også inneholder direkte tilgang til en rekke kommandoer. Og ikke minst er det lett å finjustere Quick Commands til egne preferanser.

Orden på bokmerkene

Vivaldi 1.15 har også fått enda mer fleksibilitet inn i de allerede ganske omfattende valgmulighetene for å styre håndteringen av bokmerker.

I tillegg er det gjort forbedringer i lydgjengivelsen. Blant annet er det rettet noen feil i HTML5 Audio-systemet, som tidligere kunne føre til at lyd ikke ble avspilt eller spilt i gal hastighet.

1.16 er neste

Vivaldi har for øvrig lagt ut en betaversjon av neste oppdatering, 1.16, for nedlasting for dem som vil prøve det som kommer om en stund.

Vivaldi har hovedkontor i Oslo i tillegg til kontorer i Reykjavik, Boston og Palo Alto. Selskapet ble opprettet i 2013 av Jon S. von Tetzchner, gründeren som i sin tid var med på å etablere Opera Software. Nettleseren Vivaldi ble lansert i 2015. Vivaldi Technologies eies av Tetzchner sammen med de ansatte.

Vivaldi 1.15 er gratis og kan lastes ned her.