YouTube Music og Premium til Norge

YouTube lanserer i dag to tjenester i Norge. den ene er Youtube Music som er en strømmetjeneste for musikk på lik linje med Apple Music og Spotify. Tjenesten kommer i en gratis reklamefinansiert variant der brukerne kan høre på hva de vil. Ulempen er reklamen. Det er er her Music Premium tjenesten kommer inn.

Er du villig til å betale 99 kroner i måneden, slipper du å bli plaget av annonser. I forbindelse med oppstarten får du en tre måneders gratis testperiode før betalingen begynner. YouTube har også et familieabonnement for 149 kroner i måneden. Prispunktet er så vidt vi kan se akkurat det samme som Apple Music.

I tillegg kommer en ren Premium tjeneste. Da får du Music Premium, samt alt innhold på YouTube annonsefritt, bakgrunnsavspilling og muligheten for å laste ned innhold på tvers av hele YouTube. Denne tjenesten vil også ha en gratis tre måneders prøveperiode i begynnelsen før den koster 119 kroner per måned. Familieabonnementet vil koste 179 kroner per måned.