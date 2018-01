Android utsettes for kraftig skadevare

Sikkerhetsselskapet Kapersky melder at skadevaren Skygofree angriper Android-plattformen. Dette skal være den kraftigste spionvare man har funnet noensinne.

Skygofree skal etter sigende gi uvedkommende root-tilgang. Dette vil gi full tilgang til en enhet basert på Android.

Skygofree vil med denne typen adgang ha tilgang til stort sett all informasjon du har lagret på enheten din. Skygofree vil også gis tilgang til blant annet mikrofonen, noe som gjør at man kan avlytte det som foregår i telefonens nærhet.

Spres via nettsider

I følge Kapersky spres Skygofree via falske nettsider som kamuflerer seg som mobiloperatørers nettsider. Derfra installeres programvaren på enheten din. Kapersky regner med at elendigheten stammer fra Italia. Her finnes også foreløpig de fleste ofrene for Skygofree.