4K-skjerm – det nye mørkerommet

Skjerm- og projektorprodusenten Benq har lansert en 32-tommers 4K-skjerm som har funksjoner særlig myntet på fotografer og bildebehandling, i tillegg til andre profesjonelle bruksområder knyttet til designarbeid.

Menysystemet inneholder en egen bildemodus kalt «Darkroom» – mørkerom. Hvor godt fungerer denne løsningen til bildebehandling?.

Fleksibel skjerm

Som produktnavnet antyder, er det en 32-tommers skjerm vi snakker om her. Bildeformatet er i 16:9-proporsjoner og bildearealet er på hele 708,40 x 398,50 mm. Skjermflaten er med andre ord godt tilpasset arbeid med flere programmer samtidig. For en skribent som undertegnede er den ypperlig til for eksempel å ha et stort nettleservindu oppe samtidig med tekstbehandlingsprogrammet i stor størrelse. En behagelig arbeidsplass.

Skjermen kommer i en eske der delene er pakket separat og må monteres av brukeren. Oppå den flate sokkelen må man feste en ganske høy, flat stang med en solid festeanordning som klikkes på plass bak på skjermen. Toppen av stangen er utformet som et bærehåndtak, så det er enkelt å flytte skjermen. Men siden den er så stor, vil man neppe bære den særlig langt. Nettovekten uten stativet oppgitt til 8,5 kg.

Monteringen krever ikke noe verktøy og er gjort på noen få minutter.

Deretter sitter man der med en stor 4K-skjerm som kan heves og senkes etter behov. Den nedre kanten kan være omlag sju centimeter fra bordplaten og heves opp til over 22 centimeter – litt avhengig av vinkelen skjermen er plassert i.

Ikke nok med det. Man kan også vri skjermen sideveis på sokkelen og i tillegg snu skjermen på høykant, hvis man ønsker det. En 32-tommers 4K-skjerm på høykant kan imidlertid lett kreve bevegelser som over tid kanskje kan skape kink i nakken. Jeg valgte i hvert fall å bruke skjermen i vanlig breddeformat. Skjermen kan for øvrig også vris slik at den vertikale vinkelen mot brukeren endres.

Alt i alt en skjerm med fleksible installasjons- og justeringsmuligheter, altså.

Penest forfra

Designen må vel betegnes som nøktern. Skjermen er omgitt av en ganske tynn, sort ramme, og baksiden og sokkelen er også sort. Forfra, fra brukerens side, ser den ganske minimalistisk og stilig ut. Den tynne rammen gjør også at skjermen ikke virker så dominerende på skrivebordet som størrelsen på skjermen skulle tilsi.

Men i et kontorlandskap der man også ser baksiden, er den ikke fullt så elegant. Det skyldes nok i stor grad at det er så mange tilkoblingsmuligheter at alle ledningene gjør det ganske rotete. Det er prisen man må betale for en så allsidig skjerm – jeg kommer straks tilbake til tilkoblingsmulighetene, som jo egentlig er en av skjermens sterkeste sider.

Skjermen er også ganske vennlig. I hvert fall kommer det med jevne mellomrom opp meldinger om at nå fortjener øynene dine en skjermpause – en funksjon som kan skrus av, om man vil.

DELT SKJERM: På den samme skjermen kjøres det her både et Windows-skjermbilde og et Mac-skjermbilde. Begge er ikke bare synlige, men også aktive. (Foto: Toralv Østvang)

Skjermen har innebygde høyttalere, men de er ikke så mye å skryte av. Vi snakker om to 5W-høyttalere, som ikke høres særlig bedre ut enn lyden fra en billig bærbar pc. Siden jeg liker å ha tilgang til bakgrunnsmusikk innimellom, valgte jeg i stedet en permanent oppkobling med gode, eksterne høyttalere.

Flere datamaskiner

Som allerede antydet, har 4K-skjermen fra Benq mange tilkoblingsmuligheter. Dette gir igjen mange bruksmuligheter. For meg, som bruker Windows-pc og Mac om hverandre både på jobben og hjemme, betyr det for eksempel at jeg kan ha begge tilkoblet og enkelt svitsje mellom dem uten å være nødt til å slå av og på den ene eller andre av maskinene hver gang jeg bytter, selv om skjermbildene altså skal vises på den samme skjermen.

Ikke bare det. Jeg kan også bruke skjermen slik at den viser skjermbildet fra hver av de tilkoblede maskinene samtidig i hver sin del av skjermen. Den eneste ulempen da er at skjermbildet fra hver av dem blir litt smått. Men det funker.

KVM-svitsj

For dem som bruker to datamaskiner som kan benytte samme type tastatur og mus, for eksempel to Windows-pc-er, har skjermen et menyvalg kalt «KVM Switch». Med dette valget kan man skifte fra den ene til den andre datamaskinen, men uten å måtte ha to tastaturer og to mus på skrivebordet. Koblet opp riktig kan man fra det ene settet kontrollere begge maskinene i tur og orden.

Tilkoblingsmulighetene er altså mange og tilpasset dagens datamaskiner. Bak på skjermen finner man to HDMI 2.0-porter, en DisplayPort 1.2, en Mini DisplayPort 1.2, fire USB 3.0-porter, lydinngang, hodetelefonutgang og en port til å sette SD-kortet inn i når man vil overføre bilder og videoopptak. Kjekt, men for at SD-kortleseren skal fungere, må man huske å koble en USB-kabel mellom datamaskinen og skjermen, for signalene overføres ikke via skjermkabelen, som altså er enten en HDMI- eller DisplayPort-forbindelse.

HDMI 2.0 innebærer at man kan kjøre 4K-video opptil 60 bilderuter i sekundet. Det betyr vel også at skjermen kan brukes til Xbox- og PlayStation-spilling, men her må jeg ta et forbehold om at jeg ikke kan så mye om slike spillprodukter. Responstiden er oppgitt til 12 millisekunder (black-white-black), med 4 millisekunder målt i såkalt G2G-modus (gray-to-gray), som vel ikke er godt nok for svorne gamere, men sikkert mer enn bra nok til bildebehandling. For ordens skyld: Jeg har ikke prøvd noe spill med skjermen.

Tilkoblingsmulighetene omfatter også en Mini-USB-port som man bruker til å koble til styringsenheten til skjermen. Denne enheten ser ut som en liten ishockey-puck med noen knapper på toppen – et kjent konsept fra flere andre Benq-skjermer.

PUCKEN: Denne «pucken» er en mer praktisk måte å betjene menysystemet i skjermen på enn med betjeningsknappene nederst på selve skjermrammen. (Foto: Toralv Østvang)

Knappene på pucken bruker man til å manøvrere seg gjennom menysystemet, som er ganske omfattende og litt tungvint å betjene via de tradisjonelle skjermkontrollknappene nederst til høyre på skjermrammen, men veldig enkelt med pucken. I tillegg inneholder pucken tre snarveiknapper som brukeren selv kan definere funksjonen til. Jeg valgte å gjøre dem til snarveier for å skifte til henholdsvis sRGB-modus, Low Blue Light-modus og Rec. 709-modus – mer om hva dette betyr senere.

Det eneste skuffende med menysystemet er at selv om det er tilgjengelig på mange språk, er ikke norsk blant disse.

Mørkerommet

Men så var det dette med bildebehandling og mørkerom, da. Jeg har tilbrakt mye tid i «ordentlig» mørkerom og husker fortsatt de mange magiske øyeblikkene da man der inne i mørket, i det svake lyset fra en rød mørkeromslampe, tryllet fram det ene spennende bildet etter det andre i fremkallerskålen.

Det er lenge siden jeg kastet de siste mørkeromsremediene fra loftet, hvor de hadde ligget i mange år uten å bli brukt, men mørkeromsfølelsen kan fortsatt vekkes til live når man arbeider med bildebehandling på en pc. Slår man av alt lyset i rommet slik at det bare er lyset fra pc-skjermen som er på, kan man konsentrere seg om bildebehandlingen på en helt annen måte enn i et rom opplyst enten av lamper eller av dagslys gjennom vinduene.

Men hvis man mørklegger rommet og beholder pc-skjerminnstillingene for dagslys, oppleves det nesten som om man blir blendet av lyset fra skjermen. Benq-folkene har derfor lagt inn Darkroom– mørkerom – som ett av menyvalgene på PD3200U-skjermen. Med denne innstillingen aktivert dempes både lysstyrken og kontrasten slik at bildet fremstår helt korrekt i et mørklagt rom. Hvis man etterpå slår på lyset igjen i rommet og stiller skjermen tilbake til standardinnstilling, ser det behandlede bildet fortsatt veldig riktig ut.

WINDOWS I FØRERSETET: Her er det den store, stasjonære Windows-pc-en til høyre i bildet som har overtatt kontrollen over skjermen. (Foto: Toralv Østvang)

Benqs slagord for PD-skjermserien er at dette er skjermer designet for designere. De er basert på IPS-teknologi – in-plate switching – som innebærer en liten vridning av LCD-molekylene som blant annet resulterer i godt innsyn fra siden. Og det er spesielt nyttig med en så stor skjerm som en 32-tommers skjerm, for når man sitter nær skjermen, ser man jo ytterkanten av skjermen ganske mye fra siden. Man må veldig tett innpå PD3200U-skjermen for at den skal se noe mørkere ut mot kantene. Oppgitt innsynsvinkel er 178 grader, og kontrastforholdet er oppgitt til 1000:1. Antall piksler per tomme er 137,68.

Mange andre valg

Men skjermen byr på mange andre oppsett også. I daglig bruk i testperioden benyttet jeg innstillingen kalt sRGB, som ligger veldig nær Standard-innstillingen. I tillegg finner vi en innstilling kalt Rec. 709, en standard for HD-TV-skjermer som er kjekk å bruke når man redigerer video, og en CAD/CAM-innstilling som øker kontrasten kraftig og som er ypperlig for dem som sitter med programvare for å tegne hus og designe maskinkomponenter.

Benqs Designer-monitorer skal være 100 prosent i overensstemmelse med både sRGB- og Rec. 709-standardene, sertifisert av Technicolor der hver enkelt produksjonsenhet blir kalibrert på fabrikken.

Blant de åtte innstillingene finner man også en kalt Animation, som øker lysstyrken uten å blåse ut høylysområdene og som setter ned kontrasten litt, angivelig fin for folk som skaper animasjonsfilm – noe jeg ikke har hatt forutsetninger for å prøve ut. Men tegnefilmer på YouTube ser veldig fine ut i denne innstillingen.

Videre finner vi en innstilling kalt Low Blue Lightsom reduserer mengden av blått lys i skjermbildet. Dette er en funksjon som etter hvert er kommet både i MacOS og i Windows og som er basert på teorien om at blålig skjermlys like før man legger seg kan ødelegge nattesøvnen fordi hjernen blir lurt til å tro at det fortsatt er midt på dagen. Denne innstillingen kan finjusteres i en undermeny med forskjellige grader av blålysdemping for multimediearbeid, for surfing på nettet, for å arbeide med vanlig kontorprogramvare og for å lese – skjermbildet blir mer og mer rødgult jo lenger ned på denne skalaen man kommer. I tillegg har Benq lagt inn flimmerfri skjermteknologi i skjermen som skal spare øynene ekstra godt for slitasje.

Til slutt har vi User-valget, der brukeren selv kan komponere sitt eget skjermoppsett med fri justering av lysstyrke, kontrast, fargetoner, gamma og flere andre faktorer. Ønsker du fullstendig forvrengte farger der rødt blir lilla, blått blir grønt og så videre, må du gjerne bruke dette valget for alt det er verdt. Heldigvis finnes det et Reset-valg hvis du havner helt ute på viddene.

Brukersensor

I det hele tatt er det en meget velutstyrt skjerm vi snakker om her. Når man sitter og jobber med skjermen, ser man to svake, røde lyspunkter midt på den nedre rammen. Det hadde kanskje vært vel så riktig å si at her er det to svake, røde lyspunkter som ser på deg, brukeren. For her er det en sensor som følger med på om det sitter noen foran skjermen. Hvis man forlater plassen, går skjermen i sort etter veldig kort tid – ingen venting i mange minutter på at innstilt tid for ingen bevegelser på skjermen skal sette skjermen i dvale. Og når man kommer tilbake og setter seg i kontorstolen, slås skjermen automatisk på igjen så du kan fortsette å arbeide der du slapp. Det høres kanskje ikke så imponerende ut med denne beskrivelsen, men det fungerer utmerket. I hvert fall så lenge man unngår tabbet jeg gjorde før jeg ble oppmerksom på løsningen. Jeg stilte en notisblokk eller hva det var på høykant opp mot skjermen slik at de dekket sensorene, hvorpå skjermen gikk i sort uten at jeg skjønte hva problemet var.

SENSORENE: Disse sensorene følger med på om det sitter noen bruker foran skjermen. (Foto: Toralv Østvang)

Det fine med løsningen er også at man kan justere om den bare skal registrere om det er en person der, tett inntil, litt lenger unna eller langt unna. Hvorfor er det viktig? Jo, for en såpass stor skjerm, 32 tommer, fungerer jo fint også som TV. Og da foretrekker man gjerne litt lengre betraktningsavstand. Uten denne justeringsmuligheten vil man oppleve at skjermen går i sort akkurat når det passer som dårligst.

Fint med Apple TV

Med denne skjermen på hjemmekontoret har vi altså i praksis fått en 4K-TV i huset, selv om hoved-TV-en i stua fortsatt er den gode, gamle Full HD-TV-en, som var imponerende nok i sin tid, men som nå altså er blitt litt gammeldags.

Jeg koblet opp den nye 4K-modellen av Apple TV til Benq-skjermen. Den har flere viktige 4K-fasiliteter – blant annet et menyvalg for å sjekke om HDMI-kabelen din holder mål eller om den er foreldet. Gamle HDMI-kabler har som kjent ikke støtte for de nyeste funksjonene i bilde- og videogjengivelse.

Med stadig mer 4K-video tilgjengelig både på YouTube og Netflix er Benq-skjermen ypperlig som 4K-TV – i hvert fall så lenge man ikke bruker de interne høyttalerne. Den spinkle lyden matcher liksom ikke action-en i TV-bildet.

Krever forholdsvis ny datamaskin

Benq-skjermen kommer ferdig-kalibrert fra fabrikken, og det medfølger til og med et eget kalibreringssertifikat som er unikt for hver skjerm. For mange er dette sikkert med på å styrke tilliten til at dette er en kvalitetsskjerm.

Det eneste man må passe på, er at man har maskinvare som kan utnytte 4K-oppløsningen ordentlig. Skjermen avslørte at noe av maskinutrustningen min begynner å bli litt gammel og utdatert. Min trofaste iMac av sen 2009-produksjon, kjøpt våren 2010, greide ikke 4K-oppløsningen på .3840 x 2.160 piksler, men var med bare opp til 2.560 x 1.440 piksler. En nyere og egentlig mye svakere MacBook greide imidlertid 4K-oppløsningen uten problemer.

KONTAKTER: BenQ PS3200U har et rikt utvalg av tilkoblinger. Også på undersiden av den store boksen på baksiden er det en rad med tilkoblingsmuligheter. (Foto: Toralv Østvang)

Heller ikke den stasjonære selvbygde Windows-pc-en min greide 4K fullt ut, men på Windows-siden er det jo tross alt litt mer fleksibelt. Jeg fikk kjøpt meg et GeForce GTX 1050 Ti-skjermkort til 1.890 kroner – et ganske moderat grafikkort når det gjelder grafikkytelse, og neppe noe som en skikkelig gamer ville ha valgt. Men jeg skulle ikke spille spill, jeg skulle redigere bilder. Og dette kortet var nok til å bringe maskinen inn i ny verden. En ordentlig 4K-verden. Den nesten uleselige teksten som jeg fikk opp på skjermen da jeg første gang koblet til Windows-pc-en, ble plutselig sylskarp.

De som markedsfører skjermer i denne klassen kan synes litt tilbakeholdne med korrekt informasjon på dette punktet, så det er nok tryggest å sjekke litt rundt hvis man er i tvil om datamaskinutrustningen. Og det kan også hende at man må eksperimentere litt med skjerminnstillingene også, før man blir fornøyd. På min Windows-pc måtte jeg for eksempel justere tekstgjengivelsen opp til 175 prosent før jeg ble fornøyd.

For øvrig er strømforbruk i påslått modus oppgitt til 110 W, mens den i av-modus er oppgitt til <0,5 W.

Prisen

Prisene spriker litt hos Prisjakt.no, men hos norske forhandlere ser skjermen ut til å ligge på fra rundt 8.800 kroner til omtrent 10.000 kroner.

Du kan få 4K-skjermer til atskillig lavere pris, for eksempel Philips 328P6VJEB til under 6.500 kroner, men neppe helt sammenlignbar på funksjonalitet.

Konklusjon

Etter å ha prøvd Benq PD3200U noen uker, blir det trolig tungt å gå tilbake til mine gamle Mac- og pc-skjermer. Skjermen har bidratt til å gjøre meg mer positivt innstilt til 4K generelt, og med en slik skjerm er det mye mer mening i å ta opp 4K-video.

OVERKILL: Å snu BenQ-skjermen på høykant blir likesom litt overkill… (Foto: Toralv Østvang)

I tillegg opplevde jeg skjermen som et ypperlig verktøy for dem som jobber mye med bilder. Photoshop, nye Lightroom, Apple Bilder, Luminar, Aurora HDR – alt jeg kastet i fanget på den, så flott ut i den forstand at sylskarpe elementer i bildene virkelig fremsto som sylskarpe, og der det var tilløp til uskarphet eller litt grovkornet gjengivelse, kom det klart fram også, uten at man måtte drive med mye inn- og ut-zooming. Som sagt – ypperlig til bildebehandling.

I tillegg var fargegjengivelsen flott, og fabrikk-kalibreringen gjorde at jeg opplevde den som ganske tillitvekkende. Men jeg kommer naturligvis til å prøve kalibreringsutstyret mitt på den om en stund.

Selv om skjermen ikke er bygd for kravstore dataspill, fremstår den som forholdsvis rask og up-to-date til de oppgavene den åpenbart er myntet på.

For foto- og videointeresserte som lurer på om de skal avanserte til 4K-klassen, vil jeg anbefale at man tar en grundig titt på Benq PD3200U Designer Monitor.

I tillegg er skjermen ypperlig for mye annet innenfor det som navnet signaliserer, altså designarbeid generelt. Den store skjermflaten og høye fargestandarden gjør den velegnet til arbeid med layout, fargesjekking og så videre. Før jeg returnerer den, skal jeg nok rekke å prøve den ut litt grundigere med programvare som Adobe InDesign og Illustrator, blant annet.