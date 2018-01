En utrolig behagelig skjerm

Dette er en skjerm som burde passe for de fleste som til daglig benytter to skjermer i sitt arbeid. Dette er en skjerm som passer for dem som har flere dokumenter oppe samtidig. Journalister og finansbransjen er eksempler på yrker som burde elske en slik skjerm. Du slipper aberet med to separate skjermer. Du slipper aberet med skjermrammer som blir liggende over midten av arbeidsområdet. Veldig billig er det imidlertid ikke.

Litt fakta

Skjermen er som sagt på 34 tommer og den er buet. I utgangspunktet har vi ikke hatt alt for mye sansen for buede løsninger, men her er skjermen såpass stor at det faktisk fungerer. Oppløsningen er 3.440 x 1.440 bildepunkter. Med andre ord det som kalles UWQHD. Vi skulle likt at den hadde vært 4K, men den oppløsningen NEC stiller opp med holder godt. Den har kontrast på 3.000:1 og den har et forholdstall på 21:9.

Vår testmodell er matt svart og den har en meget tynn ramme. Det betyr også at den er rimelig lett med sine litt over 7,5 kilo. Her skal det sies at det meste av denne vekten sitter i foten. Det er nødvendig å ha en såpass tung fot til en såpass stor skjerm med så mange justeringsmuligheter.

Du kan montere skjermen på veggen ved å benytte VESA-platen for montering. Det er også viktig å få med seg at skjermen både kan høydejusteres, dreies og vippes. Du har med andre ord gode muligheter for å justere skjermen inn slik at det passer arbeidsoppgavene du skal utføre.

Lyd og kobling

Skjermen har to høyttalere som for så vidt låter greit, men noe hifi-anlegg er det ikke. Det holder imidlertid til ikke alt for krevende lydgjengivelse. På tilkoblingssiden er den utstyrt med to HDMI-porter, 1,4 og 2,0, den har også to Displayporter, inn og ut. Disse to siste er viktige fordi de tillater at du kobler sammen flere skjermer, nærmere bestemt tre. I sidevangen på skjermen sitter også et koblingspanel med 2 + 4 USB 3.0 porter. I tillegg sitter utgangen til hodetelefoner her. USB-portene kan også brukes som en KVM-svitsj slik at dun kan ha to datamaskiner koblet til samtidig med bare ett tastatur og én mus.

SIDEVANGEN: Sidevangene har en USB-hub som kan fungere som en KVM-svitsj. (Foto: NEC)

Menykontrollene sitter i front, nærmere bestemt nedre høyre hjørne. På midten ned i front sitter også to lyssensorer som i tillegg til å gi deg autojustering av lys, også registrerer at det faktisk sitter noen foran skjermen. Hvis du går fra skjermen settes den automatisk i sparemodus.

Vi skal ikke gå i detalj når det gjelder menyvalg, men bare si at NECs menysystemer og justeringsmuligheter er meget innholdsrike og avanserte. Fordelen er at de også er oversiktlige og ganske enkle å bruke.

Ytelse

Vi kjørte skjermen gjennom Displaymates tester og den kommer gjennom disse med æren godt i behold. Sortnivået er meget godt, gråskalatester kjører den som en lek og den er skrap og fin.

Vi gjorde en del justeringer på skjermen for å få den slik vi ville ha den. Dette er nok noe de fleste må belage seg på. Innstillingene som var satt da vi pakket den ut av esken kunne med fordel vært bedre.

TILKOBLING: To HDMI samt to Displayport gir gode tilkoblingsmuligheter. (Foto: NEC)

Det er viktig å si at dette er en arbeidsskjerm og ikke en spillskjerm. Dette forhindrer imidlertid ikke at den vil fungere som dette. Den har en responstid på 5 millisekunder og dette gjør at spille faktisk fungerer rimelig bra, men dette er som sagt ikke denne skjermens spesialitet.

Med en nøyaktig og god fargegjengivelse egner den seg også godt til video- og bildebehandling.

Oppsummering

Vi har brukt denne skjermen noen uker og skal ærlig innrømme at for vårt bruk er den temmelig nær ideell. Den vil den også vært for alle som operer med mange vinduer samtidig. En sammenhengende skjerm fungerer utrolig mye bedre enn to separate. Den har justeringsmuligheter både når det gjelder bilde og posisjon på selve skjermen som gjør den meget anvendelig.

Ulempen er at det koster litt. Det billigste eksemplet vi fant på nettet var 8.600 kroner og det er den verdt med god margin.