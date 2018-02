Skype med gigantisk sikkerhetshull

Det er i forbindelse med oppdatering av programmet at uvedkommende kan utnytte en DLL-fil for å laste inn kode. Dette gir uvedkommende systemprivilegier. Det er sikkerhetsforskeren Stefan Kanthak som har avdekket denne svakheten hos Skype. Han skal ha varslet Microsoft om problemet allerede i september, uten at noe har skjedd etter det.

Ingen snarlig fiks

ZDnet melder at problemet er så omfattende at Microsoft ikke har noen umiddelbar fiks på problemet. I følge Microsoft må hele koden skrives om for å få has på problemet. Det kommer ikke til å skje med det aller første. Det er viktig å understreke at dette gjelder den rene Skype-klienten, men vil ikke berøre Skype for Business.

Dette sikkerhetshullet kan medføre problemer for mange norske bedrifter og offentlige instanser i og med at bruken av Skype er meget utbredt.