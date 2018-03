Alibaba med sky- og butikksatsing

Den kinesiske giganten Alibaba blinker ut Norden som spesielt interessant når de øker satsingen i Europa. Det er ikke bare den kjente ehandelsløsningen som er sentral, men vel så mye skybasert infrastruktur for tjenestelevering. Gjennom partneravtaler i de fleste nordiske landene er Alibaba allerede i gang.

I Norge er det Easymeeting, som leverer videokonferanse fra skyen, som nevnes spesielt.

Konkurransevekst

– Vi ser en økt etterspørsel etter skyinfrastruktur i hele Europa. Og i visse land har vi allerede en sterk kundebase, som i Tyskland, Frankrike, Storbritannia og i Norden, sier en talsperson for Alibaba til Computersweden.

– Vi satser særlig på sektorene spillutvikling, finansteknologi, industri, utdanning og forskning i de nordiske landene.

For Alibaba er Norge og Norden interessant fordi innovasjonskraft, teknologi og kreativitet står sterkt. Regionen anses å være et nav for teknologiselskaper og for flere flernasjonale selskap. Kineserne ser spesielt mulighetene innen skytjenester og kunstig intelligens for å støtte opp under internasjonal satsing og vekst.

Den åpenbare konkurrenten til Alibaba er Amazon, bokhandelen som oppfant nettskytjenestemodellen. I likhet med Amazon står Alibaba støtt på to bein, det ene er netthandel og den andre er skytjenester.

Nettkjøpesenter

Alibaba antas å omsette for godt over 200 milliarder kroner i finansåret 2018, som avsluttes denne måneden. Men det er ikke bare snakk om salg av kinesisk og øvrig asiatiske produkter i Europa. I takt med velstandsøkning og kjøpekraft er Alibaba også en kanal for europeiske selskaper som vil selge mer i Kina.

– Alibaba har brøytet vei for mange bedrifter som vil selge til kinesiske forbrukere. Dette handler om kjente merker som H&M, Monki, Stiga Games, Fjällräven, Vero Moda, Danish Crown, Paulig og Fazer, poengterer talspersonen.

Netthandelsatsingen i Norge tok et skritt videre i februar, da Komplett meldte om en satsing på digitalt kjøpesenter med over 100 samarbeidende butikker. De regner neppe med at denne satsingen blir uten konkurranse fra andre store ehandelsselskaper.