18 av 18 tilfredsstilte ikke forskriften

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kontrollerte nylig smartklokker for barn for å kontrollere om produsentene følger radioutstyrsforskriften. Disse produktene inneholder radiosendere og –mottakere for blant annet mobiltelefoni, trådløst nettverk og GPS, og er av den grunn omfattet av forskriften.

Av totalt 18 forskjellige produkter var det altså ikke et eneste ett som tilfredsstilte kravene i denne forskriften.

Manglende CE-merking

I en pressemelding fra Nkom kan vi lese at «Hensikten med Nkoms kontroll var å undersøke om produsentene hadde gjennomført en korrekt samsvarsvurdering. Dette betyr at den som produserer utstyret, skal undersøke og på denne bakgrunnen erklære at de grunnleggende kravene for å ta i bruk radioutstyr er tilfredsstilt. Merkingen av utstyr, emballasje og dokumentasjon samt kontroll av pålagt informasjon til bruker som fulgte med utstyret, ble gjennomgått i kontrollen».

Avvikene Nkom fant handler om manglende merking av utstyret, blant annet manglende CE-merke, produsent eller typebetegnelse.

Betydelig usikkerhet

I tillegg fant Nkom mangler av alvorligere grad, som for eksempel manglende dokumentasjon om hvilke standarder utstyret var testet etter. Mange av klokkene manglet referanser til testing av SAR-verdier, noe som gjør det uklart om produktene følger kravene til eksponering av radiobølger.

– Funnene gjør at det for noen produkter dermed er knyttet en betydelig usikkerhet til om de faktisk oppfyller de tekniske kravene. Klokkene er beregnet på å bæres av barn, og da mener vi det er alvorlig at det ikke er opplyst om SAR-verdier, altså om utstyret er innenfor kravene til stråling, sier direktøren i Nkom, Elisabeth Aarsæther, i pressemeldingen.

Varsel om vedtak

Som en følge av denne kontrollen kommer Nkom til å sende ut varsel om vedtak til forhandlerne og importørene av disse produktene. Det betyr at leverandørene får en sjanse til å rette manglene og avvikene som Nkom har avdekket.

– Det er importører og forhandlere av radioutstyr som er ansvarlige for at utstyret de importerer eller selger overholder det europeiske regelverket. De har derfor et ansvar for å kontrollere at utstyr og emballasje er riktig merket, at det følger med tilstrekkelig informasjon til bruker og at det følger med en samsvarserklæring der produsent erklærer at utstyret overholder regelverket, understreker Aarsæther.

Konsekvensen av at radioutstyr ikke oppfyller de tekniske kravene er at de kan sende på feil frekvenser, forstyrre andre radioutstyrte produkter, eller ikke være tilstrekkelig immune mot signaler fra annet utstyr, og dermed ikke fungere som tilsiktet. I tillegg må utstyret følge reglene om maks utstrålingseffekt.