En slutter, en fortsetter

Høsten 2017 gjennomførte Forbrukerrådet en analyse av smartklokker med GPS for barn. Denne saken omtalte også Computerworld, etter at Forbrukerrådet i oktober konkluderte med at sikkerheten i disse produktene ble omtalt som «elendig».

Dette vakte vel fortjent oppsikt, både her hjemme og i utlandet.

Stopp i databehandlingen

Som en følge av denne analysen innklagde Forbrukerrådet leverandørene til Datatilsynet og Forbrukerombudet, og i desember påla Datatilsynet leverandørene Gator, Pepcall og GPS for barn – Smartprodukt å avslutte databehandlingen i forbindelse med deres respektive produkter. Alle tre fikk frist til midten av januar på å etterkomme påleggene i Datatilsynets vedtak.

– Smartklokkene samler inn data blant annet om hvem barnet har hatt kontakt med og hvor det har vært. Det er avslørt alvorlige sikkerhetshull og sårbarheter i disse klokkene. Det er særlig alvorlig at dette er produkter som selskapet påstår skal gi barn større trygghet, sa direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, den gangen.

Siden da har leverandørene jobbet med å forholde seg til vedtakene, og nå begynner konklusjonene å komme.

Gator fortsetter

Leverandøren Gator har siden selskapet fikk Datatilsynets vedtak jobbet med å iverksette en rekke tiltak som skal rette opp manglene tilsynet påpekte. De har blant annet utviklet en ny app, inngått databehandleravtaler med sine leverandører, fått oversikt over behandlingen av personopplysninger, gjennomført sikkerhetstester og utarbeidet rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet, opplyser Datatilsynet i en pressemelding nå etter nyttår.

– Vi er tilfredse med arbeidet som er gjort, og endringene som er iverksatt. Vi ser at personvernet nå er bedre ivaretatt. Vi har ingen interesse i å stanse en virksomhet, vi ønsker heller å få dem på rett spor, sier Bjørn Erik Thon nå.

Datatilsynet har derfor trukket pålegget om stans av databehandling, men det er fremdeles noen mangler som må utbedres. Gator har derfor fått ny frist for å utbedre manglene, denne gangen til 3. april 2018.

Smartprodukt stanser salget

Leverandøren Smartprodukt er et annet av selskapene som Datatilsynet reagerte på i desember. Datatilsynet opplyser nå i en pressemelding at de har mottatt informasjon fra Smartprodukt om at selskapet har besluttet å stanse salg og markedsføring av sine GPS-klokker.

Datatilsynet opplyser at de har avsluttet saken med et brev til leverandøren om at de legger til grunn at også databehandlingen av personopplysningen også stanses, og at leverandøren informerer sine kunder om hva som har skjedd.