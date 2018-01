– Vi er veldig skuffet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har nylig gjennomført en markedskontroll av smartklokker for barn, som viser at 18 av 18 produkter ikke følger kravene i radioutstyrsforskriften, og dermed ikke tilfredsstiller kravene for å kunne selges i Norge.

Dette kommer på toppen av at Forbrukerrådet i fjor høst fastslo at sikkerheten i disse produktene er elendig, og at Datatilsynet like før jul påla tre leverandører å stanse databehandlingen i forbindelse med disse produktene fordi informasjonssikkerheten var for dårlig.

Feil og regelbrudd

Når Computerworld kontakter Forbrukerrådet for å få en kommentar til utviklingen i forbindelse med den siste produktkontrollen, er meldingen klar:

– Vi er skuffet over at disse produktene har kommet på markedet uten at dette har blitt avdekket i noen ledd før det, svarer Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester hos Forbrukerrådet.

– Dette er produktfeil, brudd på markedsføringsloven, brudd på personopplysningsloven og nå på produktsikkerhet, med hensyn til radioutstyrsforskriften, legger han til.

Myrstad forteller at siden dette er produkter som er rettet mot barn, så er Forbrukerrådet særlig oppmerksomme på slike, men han uttrykker også bekymring for alle andre nye og nettilkoblete produkter som kommer på markedet for tiden.

Bruke markedsmakt

Myrstad mener at dette er noe først og fremst bransjen selv må ta tak i. Han gir uttrykk for at det er i disse leddene ansvaret må ligge.

– At ikke butikkene, importørene og leverandørene har bedre rutiner er skuffende. De må gå i seg selv for å forbedre dette, sier han.

– Kanskje det er de store el-butikkjedene, de som har muskler i markedet, er de som kan gjøre noe med dette på kort sikt, legger han til. Ved at forhandlerne legger press på importørene, som i sin tur pålegger leverandørene å sørge for at produktene følger reglene i markedene de skal selges i, burde produktene kunne tvinges til å etterfølge reglene, mener Myrstad.

I siste ledd er det likevel hver og en av oss som sitter med den ultimate markedsmakten – dersom ingen kjøper produkter av slik tvilsom kvalitet, så vil hele leveransekjeden bli nødt til å endre seg for å i det hele tatt overleve.