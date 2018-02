Sonys reiser seg igjen

Sony går litt mot strømmen med sine to nye telefoner Xperia XZ2 og Xperia XZ2 Compact. De fleste andre produsenter lager en modell med normal størrelse og en som er i plus-kategorien. Sony på sin side velger å gjøre det motsatte. En telefon i normal størrelse og en mindre eller kompakt om du vil.

Det interessante er at hvis vi ser bort fra størrelsen så er det lite som skiller de to telefonene. Selv om Compact-versjonen er liten kan den faktisk skilte med en skjerm som er rimelig stor takket være at den er trukket helt ut i kantene. Hele 5 tommer i en så liten telefon er ganske bra greier.

Litt spesifikasjoner

De to telefonene er som sagt ganske like. Det er to forskjeller som skiller seg ut og det er muligheten for trådløs lading som er forbeholdt storebror og det er en forbedret vibrering som også bare storebror har. Det siste er vel ikke av de mest dramatiske manglene. Selve designet er også litt annerledes men det er stor sett fordi lillebror er noe tykkere og ikke så smal i kantene.

Der lillebror har en skjerm på 5 tommer går XZ2 opp til 5,7 tommer. Begge modellen har et skjermformat på 18:9 som blir stadig mer vanlig. Oppløsningen er også identisk for de to modellene, 2160 x 1080 piksler. Begge er basert på Snapdragon 845 og begge har 64 GB minne og kjører Android 8 Oreo.

Begge modellen blir tilgjengelige 6. april og prisen for herlighetene er 8.000 kroner for XZ2 og 6.000 kroner for XZ2 Compact.