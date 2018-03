Mer enn 400 på frivillig kompetansedeling

Lørdag 3 mars gikk internarrangementet «Rubiks» av stabelen hos Sopra Steria. Tanken var at de ansatte skulle dele kunnskap med sine kolleger innen alt fra eksperimentell innovasjon og kunstig intelligens til hologramteknologi og sirkulær økonomi.

Heldagsarrangementet inneholdt over 50 presentasjoner, en rekke workshops, stands og lyntaler. De mest populære temaene var sikkerhetstrender, arkitektur, tingenes internett, blokkjeder, kunstig intelligens, applikasjonsutvikling, Microsoft Hololens og smarte byer.

– Løser oppgaver sammen

Dette er første gangen Sopra Steria har arrangert en hel dag fullstendig dedikert til intern kunnskapsdeling. Arrangementet var lagd av de ansatte, for de ansatte.

– Alt er frivillig og ubetalt, så på en måte kan du si at dette er en kompetansedugnad, forteller Anders Palerud, HR Manager, som er ansvarlig for dagen i Sopra Steria, i en pressemelding.

– Rubiks symboliserer kompleks problemløsning – og er en ide om at vi best løser oppgaver sammen. Vi har et mantra i Sopra Steria som heter «The Power of Sharing». Det sier noe om hvordan vi skal samhandle på tvers av fag, og løse oppgavene i fellesskap, sier han videre.

Han legger til at selskapet har i lang tid hatt kompetanseutvikling av den enkelte konsulent i sentrum av sin virksomhet.

Attraktiv arbeidsplass

Lily Chen er konsulent i Sopra Steria og har hatt ansvaret for å sette sammen programmet, hun har mobilisert mer enn 50 av sine kolleger til å dele sin kunnskap med andre denne dagen.

– Vi sitter på enorme mengder kunnskap og erfaring i virksomheten vår, med bred kompetanse innen både forretning og teknologi, men det er gjennom kunnskapsdeling på tvers av fagområder og avdelinger at vi virkelig klarer å skape verdi, sier Chen.

– Det er få steder livslang læring er så viktig som i konsulentyrket, og da spesielt i Sopra Steria. Som bransjens største arbeidsgiver ønsker vi å legge til rette for faglig utvikling gjennom hele karriereløpet. Dette gjør vi både på formelle og uformelle arenaer, i egen og ansattes regi, sier Solfrid Skilbrigt, HR- og strategidirektør i Sopra Steria Skandinavia.

Hun understreker at alle bedrifter og virksomheter i Norge må legge til rette for faglig utvikling for å oppleves som attraktive arbeidsplasser.