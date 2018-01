Norske ledere skal prøve og feile

Sopra Steria kaller den nye innovasjonshuben sin for «Next». Den skal være en tverrfaglig møteplass der det skal være mulig å eksperimentere med digitalisering. Her skal norske ledere få en lekegrind der det skal være mulig å prøve og feile.

– Formålet er å hjelpe kunder i med å komme i gang med digitaliseringsprosjekter raskt og brukervennlig, sier Marianne Selle, Chief Digital Transformation Officer i Sopra Steria Skandinavia i en pressemelding.

Prøving og læring

Idéen med Sopra Steria Next er å samle kompetansen, metodene og strukturen som er nødvendig for å eksperimentere med digitalisering på ett sted.

– Nordmenn må bli flinkere på eksperimentering. Prøving og feiling er nødvendig for å lære, slik at vi etter hvert blir i stand til å utvikle produkter, tjenester og konsepter som leverer reell nytte og verdiskaping til eiere, brukere og samfunnet, sier Selle.

– Det holder ikke å sitte i et styrerom og vedta at det skal utvikles en ny app. Det er heller ikke tilstrekkelig å få en god idé og så bruke 18 måneder på å få den ut i markedet. Vi må ha en prøve-og-lære-tilnærming med korte frister, små leveranseenheter og konstant prototyping, brukertesting, måling og læring, legger hun til.

Er i gang

Sopra Steria opplyser at Next allerede er i gang. En håndfull av selskapets kunder innen bank-, finans- og transportnæringen har prosjekter i Next-regi. Ved å selv eksperimentere sammen med utvalgte kunder, interne og eksterne aktører har Sopra Steria etablert et nettverk for å bygge opp innovasjonskompetanse. Dette nettverket er satt sammen på tvers av fagdisipliner, og kan raskt gå inn i virksomheter for å drive fram eksperimentelle digitaliseringsprosjekter basert på «design thinking», smidige metoder og raske leveranser.

Dette skal gjøre det mulig å levere helhetlige og presise digitaliserings- og transformasjonsprosjekter.

– Vi må ta et skritt tilbake og spørre hva målsetningen egentlig er. Endring handler ikke bare om teknologi. Hvilke problemer skal løses? Hvilke behov skal tilfredsstilles? Hvor ligger verdien? Ved å tilnærme oss dette tverrfaglig, har vi bedre forutsetninger for å stille de rette spørsmålene, trekke inn relevant kompetanse og innsikt og dermed finne de rette svarene, avslutter Marianne Selle i Sopra Steria.