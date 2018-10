En markedsstrategi som funker

"Det er da ret OK" er slagordet til Odder Kommune i Danmark. De synes nok blant annet det er ganske så OK at hele 35 prosent av innbyggerne følger dem på Facebook. De er også den kommunen i Danmark som er størst på Instagram.

En rask titt på kommunens Facebook-profil avslører bilder av en smørblid ordfører Uffe Jensen ved siden av europamester Noah Ørting som står på hendene. Et annet bilde på profilen viser konfetti og danske flagg som møter it-arbeideren Poul Johansen. Han er med i kåringen av Danmarks beste ansatt.

Det er folkelig inn til margen, og det funker. Odder Kommunes Facebookside er Danmarks største i forhold til innbyggertall. Kommunen har 22.600 innbyggere, og 7.943 følgere på Facebook.

Strategi som funker

Claus Buur er webmaster i Odder kommune og en av to som jobber med kommunikasjon i kommunens sosiale medier. Han forteller at nettopp dette er litt av hemmeligheten bak suksessen. Ved at det kun er to stykker som publiserer er det lettere å finne en egen tone og en rød tråd på siden.

Claus Buur i Odder Kommune

Kommunen har utviklet en strategi for sin tilstedeværelse på Facebook. Denne sier blant annet at det sosiale mediet skal understøtte den demokratiske dialogen med innbyggerne. Målsetningen deres er blant annet å formidle små og store nyheter på en uformell måte. De ønsker å skape oppmerksomhet, knytte nettverk, gå i dialog, lytte og være åpne.

En av de viktigste punktene i denne strategien er at Facebooksiden skal inneholde oppslag som legger opp til interaksjon. Statiske innslag, som markedsføring eller reklame av kommende arrangementer, er fy fy. Det skal være et tydelig skille mellom sosiale medier og kommunenes hjemmeside.

Treffer alle

Buur forklarer at de kun publiserer oppslag som er relevante, og at de aller helst skriver om personene man møter utenfor rådhusets fire vegger.

– Vi presenterer alle personene som kommunen består av - alt fra de som planter trær til de som jobber i barnehagen. En kommune er mer enn en ordfører og direktør. Mannen i gata skal også hylles, sier Buur.

Han forteller videre at de er nøye med timingen. Om Buur er ute på skogstur en søndags formiddag og ser noe spennende på veien, ja da publiserer han der og da. Han venter ikke til mandag.

– Vi følger spillereglene, og det er ingen tvil om at det virker, sier han.