Spotify på børs i mars

2017 ble et godt år for Spotify hvis man bare ser på inntektene. Disse steg til 40 milliarder. Problemet er bare at selskapet samtidig bruke over 50 milliarder kroner. Dette gir altså et tap i 2017 på rundt 11 milliarder kroner.

Noe av problemet er at selskapets 70 millioner betalende kunder legger igjen forholdsvis mindre penger hvert år. De to siste årene har inntektene per kunde blitt mindre. Spotify selv forklarer dette ved at de nå, på samme måte som Apple Music, også har innført familieabonnement.

På børs

Spotify gikk i forrige uke ut med at selskapet vil børsnoteres på New York Børsen. Selskapet gav ikke noe konkret tidsperspektiv på noteringen. Nå melder imidlertid Wall Street Journal at selskapet har bedt Citadel Securities om å ta seg av den praktiske delen av børsnoteringen. Avisen melder også at Spotify vil noteres med de allerede eksisterende aksjene og dermed ikke utstede nye.

I den forbindelse varsler selskapet at det kan ble store bevegelser i aksjekursen når det blir notert. De sier også at verdien kan falle betydelig.