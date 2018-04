Spotify med børssuksess

En periode etter børsnoteringen i går var selskapet opp i en verdi på 233 milliarder kroner. Dette har nå imidlertid stabilisert seg noe lavere og verdien endte på 209 milliarder kroner. Gründeren, svenske Daniel Ek, sitter på 27,1 prosent av aksjene og kan med andre ord glede seg over å sitte på en verdi på 63 milliarder kroner. Hans medgründer, Martin Lorentzon kommer ikke til å mangle salt i grøten han heller. Han sitter på 13,1 prosent av selskapet og er dermed verdt 30,5 milliarder kroner.

Trenger ikke penger

Verdien på aksjen i forkant av børsnoteringen ble handlet for 132,5 dollar. Ved handelstart på New York børsen ble aksjene omsatt for 166 dollar. Dette kom imidlertid noe ned utover dagen.

Om denne verdivurderingen står seg over tid, gjenstår å se. Spotify har benyttet seg av det som kalles en direktenotering. Det betyr i praksis at det ikke har vært gjennomført noen kampanjer eller liknende i forkant av noteringen. Dette fordi selskapet ikke har brukt børsnoteringen som en anledning til å hente penger via en emisjon. Ved nytegning av aksjer eller emisjon går selgerne eller meglerne ut i markedet på forhånd til en antatt aksjekurs.

Tjener ikke penger

Dermed har prising av selskapet ved børsintroduksjon vært overlatt til markedets vurdering av de 177 millioner aksjene som er i omløp. Dette er noe som gjerne gir ganske mye variasjon i aksjekursen i starten. Om svingningene vil fortsette gjenstår å se.

Spotifiy har til gode å tjene penger selv om de har hatt en stadig vekst i antallet brukere. De mener selv de har dobbelt så mange abonnenter som Apple Music. Spotifys resultat etter skatt var på minus 1,24 millarder euro i 2017.

Les mer om saken fra IDG NEWS:

