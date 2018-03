Statoil finner vegen med Capgemini

Digitalisering er en utfordring for liten og for stor. For en stor aktør som Statoil innebærer det et eget digitalt kompetansesenter som skal koordinere og lede arbeidet med digitalisering på tvers av selskapet.

Kompetansesenteret, Digital Center of Excellence (CoE), ble annonsert for et år siden. Målet er å være et globalt digitalt ledende selskap innen Statoils kjerneområder.

­

Strategisk avtale

Capgemini har signert en strategisk rammeavtale med energigiganten for videreutvikling og levering av det de kaller et digitalt veikart.

– Vi er veldig stolte og fornøyde med at Statoil har valgt oss som en strategisk partner innen digitalisering, og vi ser frem til å støtte dem på deres digitale reise. Denne avtalen styrker vårt strategiske partnerskap ytterligere, sier Anil Agarwal, administrerende direktør, Capgemini i Norge og Sverige.

Det digitale kompetansesenteret er et element i dette «digital veikartet». Det er flere operative mål i tillegg. Et viktig punkt er å utvikle digitale metoder for å bedre datahåndtering og effektiv databruk både i kjerne- og støttefunksjonene i selskapet. Bruk av intelligent, automatisert programvare er en del av feltet.

Mulighetenes data

Punkt 2 på lista er å bruke avansert dataanalyse på de store settene av allehånde data som Statoil har og skaffer seg. Analysene skal bedre beslutninger, utvikle algoritmer og bruksfelt for å kunne forutsi utstyrssvikt og antagelig ta grep for å unngå at dette fører til store følgeskader, og optimere produksjonen i selskapet.

Den tredje delen av veikartet er å bruke roboter og fjernstyring for å redusere eksponering av medarbeidere for ekstreme fysiske arbeidsforhold. Slik bruk av roboter og automatisering skal bidra til automatisert boring, fjernstyring av hele driftsoperasjoner og sentralisere drifts- og støttefunksjoner i færre sentra.

Capgemini skal bidra med råd og hjelp basert bredden av kunnskap de representerer fra flere bransjer og fagområder. Primært skal tjenestene leveres i Norge, men også Statoils lokasjoner i resten av verden kan begunstiges.

Rådgivingsselskapet poengterer selv at det de vil bidra med er innen feltet dataanalyse og -visualiseringer, statistiske modeller og forutsigelser basert på dataanalyse, digitale strategier og design av digitale tjenester.