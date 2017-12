Velfortjent skryt

IKT-Norge har jobbet opp mot partiene for å forbedre vesentlige deler av budsjettet - for å skape bedre rammebetingelser for næringen og omstilling og vekst for Norge.

Neste studieår kommer det 1000 nye IKT-studieplasser, en dobling av regjeringens opprinnelige forslag. Vi har sagt at det minimum må på plass 5.000 i denne Stortingsperiden, og derfor er dette godt nytt for å bygge digital kapasitet for Norge. Allerede nå er digitale næringer underbemannet, og kampen om de gode tech-hodene intens. Vi utdanner rett og slett for få med nødvendig kompetanse. Samtidig vet vi at unge ønsker å studere teknologifag. Nå er vi dermed i ferd med å løse opp i denne utfordringen, selv om vi er langt fra mål.

Jeg er også glad for partienes ønske om modernisering av skolen gjennom digitalisering. Det settes av 25 millioner mer til programmering/koding i skolen, 50 millioner til muliggjørende teknologier og så styrkes basisfinansieringen av høyere utdanning med 100 millioner. I tillegg er det bevilget 50 millioner til IKT-tiltak i grunnopplæringen. Dette er midler som bør gå til etterspørselstimulering av digitale læremidler, ikke til offentlig utviklingsprosjekter eller etablering av en modell av nasjonal digital læringsarena (NDLA) for grunnskolen slik det er i videregående opplæring. Det offentlige må klare å ha to tanker i hodet samtidig, og ivareta næringsutvikling i kombinasjon med utvikling og digitalisering i utdanningssektoren. Det offentlige må altså ikke gå i konkurranse med næringen, ei heller innen utdanningssektoren.

I partienes budsjettforlik fikk Venstre fjernet en av de begrensningene som lå i regjeringens forslag til nye regler for opsjonsbeskatning. De har hevet den maksimale opsjonsfordelen betydelig, fra 30.000 til 500.000. Vi kan lure på om regjeringen glemte en null i sitt forslag, da påplussingen er så betydelig.

Likevel er det flere ting ved opsjonsordningen, som taket på antall ansatte og tidspunkt for ikrafttredelse, som må forbedres betraktelig. Men opsjonsbeskatning vil bli et litt gunstigere verktøy for å tiltrekke seg nødvendig kompetanse som alternativ til lønn for flere oppstartsbedrifter som har begrenset med kapital. IKT-Norge vil selvsagt, på vegne av oppstart- og vekstselskaper, jobbe mot en enda bedre ordning i tiden fremover.

Fjerning av maskinskatten er en stor seier for datasentre, men også et viktig bidrag til å akselerere bredbåndsbygging i hele Norge.

Selv om det er flere elementer som savnes i budsjettkameratenes forlik, er det likevel hyggelig å gi fortjent skryt. Men er budsjettavtalen starten på en intensivering av regjeringens digitaliseringsarbeid for omstilling og vekst? Riktignok vet vi ikke, i skrivende stund, helt hvordan regjeringskabalen blir. Men noe kan tyde på at digitaliseringstakten vil øke.

De nye graveforskriftene er nå på plass. Nå får bransjen forutsigbarhet til å sikre kritisk digital infrastruktur i hele landet. Det gagner oss alle; innbyggere, næringsliv og offentlig sektor, og er helt i tråd med det vi har bedt ulike regjeringer om. Og snart kommer også de selvkjørende bussene. Det er kun syv måneder siden vi kjørte Erna Solberg og Jonas Gahr Støre i en selvkjørende buss til IKT-Norges årskonferanse NEO. På grunn av eksisterende lovverk måtte bussen overstyres manuelt, og fikk kun kjøre i noen få kilometer i timen – til tross for at teknologien tillater både selvstyring og høyere fart. En ny lov for utprøving av selvkjørende kjøretøy er på plass, etter raskt arbeid fra regjeringen. En god innspurt på 2017!