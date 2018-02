Taleassistenter skal revolusjonere handel

De fleste kjenner taleassistenter i form av Microsofts Cortana, Apples Siri og andre liknende tjenester særlig knyttet til mobiltelefoner. I dag brukes de særlig mye i forbindelse med strømming av musikk og i forbindelse med informasjonssøk. Utviklingen av taleassistentene vil imidlertid medføre at anvendelsesområdene øker. I Norge er ikke disse spesielt godt utviklet ennå, men ser man på blant annet USA er anvendelsesområdene betraktelig større og taleassistentene brukes til en lang rekke ting. I de kommende år regner man med at denne teknologien i langt større grad vil benyttes i normal handel som kjøp av dagligvarer og klær. Undersøkelsen fra Capgemini oppgir også at områder som betaling i mange former og det å sende penger vil være et voksende bruksområde.

Veldig fornøyd

Brukere av taleassistenter har svært positive erfaringer, og 71 % oppgir å være fornøyd med taleassistenten sin. 52 % av brukerne oppgir at spesielt bekvemmelighet, muligheten til å gjøre ting uten å bruke hender (48 %) og automatisering av rutinemessige innkjøp (41 %) er de største fordelene ved å bruke taleassistenter. Evnen taleassistenten har til å tolke brukeren har også stor påvirkning; 81 % av brukerne vil at taleassistenten skal forstå deres diksjon og tonefall.

Rapporten avslører at taleassistenter er mest populære blant de mellom 33 og 45 år, og nesten 1 av 5 av de som bruker taleassistenter har en årlig inntekt på over 100.000 dollar før skatt. Rapporten, som har kartlagt mer enn 5000 forbrukere i USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland, slår fast at taleassistenter vil bli en dominerende form for forbrukerinteraksjon i løpet av de neste tre årene. I Norge er det et stykke igjen før vi kommer opp på samme brukernivå som mange av deltakerne i denne undersøkelsen, men at dette kommer til å bli en meget sentral del av fremtiden også her på bruket er hevet over enhver tvil.