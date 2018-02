TDC blir solgt, men ikke til Telia

Alt tyder nå på at de pensjonsfondene som kom med det første budet får tilslag. Mandag ettermiddag høynet de budet til over 40 milliarder danske kroner og dette budet anbefaler styret generalforsamlingen å vedta.

Det er MTG som melder at fusjonen ikke blir noe av i en pressemelding. Dermed blir det heller ikke noe samarbeid mellom Get, TV3, Viasat og P4 i Norge.

"Modern Times Group MTG AB har informerats av TDC A/S att bolagets styrelse har för avsikt att dra tillbaka sin rekommendation av det ingångna avtalet med MTG gällande att kombinera verksamheterna Nordic Entertainment och MTG Studios (tillsammans "MTG Nordics") med TDC Group. Samgåendet är villkorat av, bland annat, godkännande från TDC Groups bolagsstämma. MTG kommer att meddela ytterligare information till marknaden så snart bolaget har mer information att ge", skriver MTG i en pressemelding.

Mandag meldte også Telia følgende:

«Telia Company bekräftar att vi har undersökt olika alternativ, inklusive ett potentiellt förvärv av TDC, som en del av den strategiska översynen av vår position i Danmark. Telia Company bekräftar att företaget inte nu för diskussioner med TDC om ett potentiellt förvärv. «

Framfor alt er dette et tilbakeslag for Kinnevik og deres åpenbare planer om som TDCs største aksjonær ved en fusjon å slå sammen TDC, Tele2, Com Hem og MTG. Nå ligger banen åpen for nye aksjeeiere i TDC. Det kan fortsatt i generalforsamlingen bli de aksjefondene som har fremmet bud. Mange mener prisen på vel 38 milliarder danske kroner er god nok for mange aksjonærer.

For Broadnet i Norge er dette gode nyheter. Hvis det ikke blir slik at Telia kjøper TDC er Broadnet i realiteten eneste mulige fastnettløsning i Norge.