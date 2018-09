Berit Svendsen går av

Berit Svendsen har vært sjef for Telenor Norge siden 2011 og for Telenor Skandinavia siden mars 2017. At hun nå forlater stillingen kommer ikke akkurat overraskende på noen. Det har vært en heller omfattende maktkamp mellom henne og Telenors sjef Sigve Brekke som har utspilt seg den siste tiden. Flere medier, inkludert Telecom Revy, har omtalt denne konflikten. Den ble i sin tid virkelig satt på kartet etter at NRK omtalte stridighetene mellom de to lederne.

Stolthet

Berit Svendsen har ikke ønsket å kommentere dagens avgang, men har sendt ut en melding på Twitter.

– Jeg forlater Telenor med en stolthet over å ha bidratt positivt til selskapets utvikling og vekst gjennom 30 år. Jeg har hatt gleden av å bli løftet opp og fram av fantastiske kolleger og medarbeidere. Sammen har vi tatt Telenor til nye høyder. Det har blitt lagt merke til også langt utenfor selskapet. Jeg ønsker alle venner og kolleger i Telenor lykke til videre. Nå skal jeg ta litt fri og nullstille meg før jeg helt sikkert gyver løs på nye, spennende oppgaver et annet sted, sier Berit Svendsen.

Konflikt

Som sagt har det blitt rapportert over tid at det har pågått en konflikt mellom Sigve Brekke og Berit Svendsen. Brekkes ønske om å sette inn Svendsen i en annen stilling i selskapet har blitt møtt med en kald skulder av Svendsen som ønsket å bli stående i stillingen som leder for Norge og Skandinavia. At hun nå velger å forlate selskapet kommer neppe som en overraskelse på noen. Styrets leder, Gunn Wærsted omtaler det på denne måten.

– Nettopp fordi Berit gjennom syv år har ledet Telenor til gode resultater i Norge, er hun en av dem vi har ønsket å satse på for fremtiden, og jeg synes det er svært synd og trist at Berit har valgt å takke nei til de tilbud hun har fått om nye roller i Telenor. Jeg oppfatter at konsernsjefen har strukket seg langt for å etterkomme hennes ønsker, sier Wærsted.

Sigve Brekke omtaler avgangen på denne måten.

– Jeg har forsøkt å finne en god løsning tilpasset Berits egne ønsker, og samtidig sikre utvikling av kompetanse og erfaring både for henne og andre. Jeg har stor respekt og forståelse for at utenlandsoppdrag ikke alltid passer. Nettopp derfor har jeg prøvd å imøtekomme Berits ønsker og behov, sier Sigve Brekke i en melding.

Den nye sjefen

Petter-Børre Furberg overtar nå som sjef for Telenor Norge. Han har jobbet i Telenor siden 1998 og har vært administrerende direktør i Telenors selskaper i Myanmar og Bangladesh. I tillegg har han vært finansedirektør og markedsdirektør i det Thailanske datterselskapet Dtac.

Det var også mer eller mindre ventet at nettopp hans kulle overta hvis det ble aktuelt å skifte ut Svendsen.

– Petter Furberg har bred erfaring fra ledende roller i Telenor Group. Han har vært del av å lede komplekse etablerte organisasjoner og ansvarlig å bygge opp en av våre mobile operasjoner fra bunnen av. Jeg er fornøyd med at han har akseptert stillingen som direktør for Telenor Norge. På samme måte som Berit er han i stand til å engasjere folk og bygge entusiasme. Vi tror han er rette personen til å lede et selskap som er kritisk for Telenor Group og det norske samfunnet, sier Sigva Brekke.