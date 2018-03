Ny IoT-lab i Trondheim

Tingenes Internett (IoT – Internet of Things) er en av de mest omtalte teknologitrendene for tiden. Fredag 9. mars åpnet derfor Telenor og Wireless Trondheim den nye IoT Protolab, som skal være et kraftsenter for utvikling av nye tjenester og produkter innen IoT.

Målene for initiativet er å øke innovasjonen, ny nasjonal kompetansebygging og styrking av konkurranseevnen blant norske innovatører.

Eksperimentelt senter

Det er ikke første gang konserndirektør Sigve Brekke tar turen til Trondheim for å åpne teknologiorienterte initiativer.

– For akkurat ett år siden lanserte vi Telenor-NTNU AI-Lab og det er en glede å nå åpne et nytt teknologisk kraftsenter i Trondheim. IoT ProtoLab skal være et eksperimentelt senter for forskning og innovasjon innen tingenes internett. IoT gjør at data om våre fysiske omgivelser blir tilgjengelig i stort monn, og det skaper fantastiske muligheter for forskning og utvikling innen kunstig intelligens. De to labene i Trondheim vil styrkes av hverandre, og er et bidrag til digital industribygging i Norge, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor i en pressemelding.

Test i hele byen

Den nye laben skal benytte seg av et IoT-testmiljø som Wireless Trondheim har aktivert i hele byen og som er koblet opp til Telenor Groups initiativ, Start IoT. Her får brukere tilgang til utstyr, utviklerportal og et eksperimentelt nettverk LPWA nett (for eksempel NB-IoT), som muliggjør pilotering og utvikling av prototyper uten større kostnader. I oktober åpner Telenor Norge et landsdekkende nett for tingene i 4G nettet via teknologistandardene NB-IoT og LTE-M, heter det videre i pressemeldingen.

– Formålet med IoT ProtoLab er å legge til rette for at studenter, gründere og etablert industri sammen skal kunne eksperimentere, teste og utvikle nye løsninger ved hjelp av neste generasjons IoT-teknologier, sier Thomas Ulleberg, daglig leder for Wireless Trondheim, som har den daglige driften av IoT ProtoLab.