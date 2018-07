Slapp strømdisiplin tar summetonen

En god og varm sommer har flere ulemper enn mygg, klegg og solbrente ekstremiteter. Det er også den store lyn- og tordensesongen. Lynnedslag rammer el-nett og alt som er koplet til det, og spesielt elektronikk er sårbart.

Telenor ber folk trekke ut pluggen når tordenværet kommer. Eller trekke ut pluggene hjemme før de drar på ferie, eller på hytta før de drar hjem etter ferien.

Vern mot overspenning

Selv om moderne strømanlegg har overspenningsvern som primærvern i sikringsboksen, kan ekstra overspenningsvern lønne seg. Dette er sekundærvern som settes i kontakten før elektroniske enheter koples til.

For eldre anlegg og for den som vil ha en ekstra sikkerhetsforanstaltning er slikt sekundærvern enkle å skaffe fra vanlige forhandlere.

– En stor del av feilene som oppstår på grunn av lynet kan unngås. Når tordenværet kommer, er det å koble fra alt elektronisk utstyr, både tele-elektronikk, pc, og TV enten du er i huset, hytta eller campingvognen, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

Pluggaloppen

Moderne tider betyr at det er litt flere plugger som må ut enn på bestemors tid.

– Mange av oss har for vane å skru av TV-en og ta ut støpselet. Det er også viktig å huske å trekke ut strømkontaktene til PC, nettbrett, modem og bredbåndsbokser for å unngå skader på elektrisk utstyr som er koblet til telenettet, sier Amundsen.

Den som har sikkerhetsalarm koplet til fasttelenettet, bør sjekke med leverandøren av alarmsystemet om følgene av å dra ut pluggen i tordenvær.

Det er ikke farlig å bruke mobiltelefonen i tordenvær, men den bør være koplet fra strømnettet. Det er lurt å et nødstrømsbatteri («powerbank») i bakhånd også for slike tilfeller.

Helårseffekt

Det er sjølsagt en utfordring når laderen til nettbrett eller mobil går. Spesielt siden flere pluggstandarder ikke alltid gjør det lett å finne en erstatning. Men å dra ut pluggen har langtidseffekter også.

Lynskadde enheter kan fint virke en stund etter at de har vært koplet til et nett og fått en lynkaramell. Men skaden kan siden utvikle seg slik at enheten feiler på et enda verre tidspunkt. Godt strømvett har helårseffekt.