Spår nedtur for Telenor

Selv om året har startet bra for Telenor med en topp på tirsdag på 191 kroner for aksjene, spår Pareto med et kursmål på 143 kroner. Dette betyr en nedgang på hele 25 prosent i løpet av året. Dette er en rimelig dramatisk spådom som Pareto bygger på økt konkurranse både her på berget og internasjonalt.

På hjemmebane oppgir Pareto særlig konkurransen fra Ice som en av grunnene til de negative spådommene. Ice som har sitt eget nett har gjort store investeringer i den siste tiden samt at de har økt kundemassen over tid, stort sett på Telenors bekostning.

På det internasjonale markedet møter også Telenor konkurranse. Dette gjelder spesielt Myanmar, der Telenor er inne med store investeringer. Grunnen til at man ser på Myanmar spesielt er at det er en ny aktør som forventes å komme på banen i løpet av kort tid. Pareto forventer at den nyankomne aktøren vil starte svært aggressivt for å sikre seg markedsandeler.