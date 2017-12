Syv trender fra Telenor

2017 bragte autonome biler, kunstig intelligens (AI – Artificial Intelligence) og kryptovaluta på alles lepper. Forskerne hos Telenor mener at dersom året som er i ferd med å renne ut var da dette dukket opp på radaren, så blir 2018 året da mange av disse for alvor får fotfeste.

– Store endringer skjer ofte når lovregulering, brukerpreferanser og teknologi sammenfaller. Mobilteknologi er ett eksempel, bilen ett annet. I 2018 vil vi se viktig utvikling i alle tre dimensjonene. Våre forskere har plukket ut trender som vi mener vil ha betydning i det kommende året, og som det er lurt å ligge litt i forkant av, sier Bjørn Taale Sandberg, Telenors forskningsdirektør, i en pressemelding.

De syv trendene Telenor-forskerne har pekt ut for 2018, er følgende:

1. Mer media, mindre sosialt i sosiale medier: Brukerne på Facebook poster mindre innhold, samtidig som profesjonelt og betalt innhold øker. Samtidig øker bevisstheten rundt falske nyheter, og brukerne blir mer kritiske til det de får servert. Med redusert relevans vil dermed brukerne flytte seg til andre plattformer for nyheter og oppdateringer fra venner og familie.

2. Folk vil faktisk lese vilkår og betingelser: I 2018 blir GDPR til lov, og hver og en av oss vil eie dataene vi genererer på nett. Nettstedene vi bruker må forklare hvilke data de samler inn, og hva de skal brukes til. Dette må presenteres på en forståelig måte, slik at brukerne skjønner hva de sier ja til, og det kommer flere til å gjøre.

3. AI og dyp læring når massemarkedet: Teknologien bak ansiktsgjenkjenning, førerløse biler og taleassistenter har lenge vært i fokus. I 2018 mener Telenor-forskerne at dette blir tatt i bruk av flere industrier enn internettgigantene, slik at for eksempel helse, energi, transport og telekom også kommer på banen med disse teknikkene.

4. Kan blokkjede bli mer enn Bitcoin? Blokkjede er den grunnleggende teknologien bak kryptovalutaen Bitcoin. Blokkjeder er distribuerte databaser som er motstandsdyktige mot hacking og trenger ingen sentral forvalter. Telenor-forskerne spår at det kommer en ytterligere debatt om denne teknologien i 2018, for at den skal finne anvendelser utenfor Bitcoin-universet.

5. Utvidet virkelighet i 2018: Utvidet virkelighet, AR – Augmented Reality, har vi sett siden Pokemon Go ble lansert. Telenor-forskerne mener at i 2018 kommer vi til å se en sterk økning av apper som bruker AR i 2018, blant annet fordi den nyeste Apple-mobilen har innebygd støtte for AR.

6. 5G mobilnett kommer i praksis: Med vinter-OL i Sør-Korea kommer verdens første praktiske demonstrasjon av 5G mobilteknologi. Både deler av 5G-spesifikasjonene og frekvensområdene for 5G kommer til å implementeres der. Telenor-forskerne forventer at avansert bruk, som 5G-linkete kameradroner som følger skihoppere i luften, kommer til å bli demonstrert.

7. Lommeboka blir avlegs: Innebygde betalingsløsninger i dingsene vi omgir oss med, slike som mobiltelefoner, smartklokker, oppkoblete biler og bilnøkler, vil komme for fullt i 2018. Dette, i kombinasjon med EU-direktivet «Payment Service Directive», vil gi stor innovasjon rundt de nåværende forretningsmodellene og mobil betaling, mener Telenor-forskerne.

– Dette baner vei for «åpen bankvirksomhet» og akselererende innovasjon, men gir også utfordringer for nåværende forretningsmodellene og økosystemer rundt mobilbetaling. Det blir også helt essensielt å ha fokus på sikkerhet for å hindre at cyberkriminelle hacker enheter med betalingsløsning, avslutter Sandberg.