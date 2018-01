Telenor åpner IoT-nett og innovasjonslab

– For mange er tingenes internett bare et abstrakt fenomen. Vi ønsker å lage en møteplass hvor bedrifter og utviklere kan teste ut sensorer og smarte ting sammen med IoT- og nettverksspesialistene våre, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Svendsen stod for åpningen av Telenors nye Innovasjonshub under en stor IoT-samling for Telenors bedriftskunder denne uken.

Mangler kompetanse

Analysebyrået TNS Kantar har i forkant av IoT-samlingen gjennomført en undersøkelse blant beslutningstagere i norske virksomheter om tingenes internett. En av to svarer at de ikke har ting koblet til nett i sin virksomhet i dag, og fire av ti sier de mangler kompetansen som skal til for å realisere potensialet i tingenes internett.

– Undersøkelsen viser at vi egentlig bare er i startgropen når det gjelder å realisere mulighetene innen tingenes internett, og forklarer nok litt av interessen blant våre bedriftskunder for dagens samling, sier Ove Fredheim, leder for bedriftsdivisjonen i Telenor Norge.

Åpner landsdekkende 4G-nett for ting

Over 200 deltakere hadde funnet veien til Telenor Fornebu for å lære mer om mulighetene og gevinstene man kan få ved å koble ting til nett.

– Det er i dag over 1,2 millioner ting koblet til Telenors mobilnett, og 1. oktober åpner vi et nytt landsdekkende nett for tingene i Norges største 4G-nett. I 2020 anslår vi at det vil være flere ting enn mennesker koblet til Telenors nett, sier Fredheim.

Narrowband-IoT (NB-IoT) og LTE-M heter de nye teknologiene som gjør det mulig å separere deler av 4G-nettet til kun maskin-til-maskin-kommunikasjon. 4G-nettet for tingene vil gi de samme fordelene når det gjelder sikkerhet og rekkevidde, uten ulempen med at store datamengder trekker mye batteri.

– Vi åpnet opp 4G-nettet vårt for utvalgte IoT-partnere og kunder for testing og prototyping av NB-IoT på 26 lokasjoner i Norge i 2017. I testen har Ericsson bidratt med IoT-ekspertise og utstyret til et dedikert virtuelt kjernenett. Resultatene av pilotene er svært lovende, og vi har mange kunder som venter på det nye nettet, sier Fredheim.

Utvikler digital assistent for hjemmet

Den nye Innovasjonshuben vil fungere som en testlab for IoT-løsninger for kunder, partnere og grundere. Under åpningen ble noen av Telenors egne innovasjonsprosjekter vist frem.

– 2017 ble et viktig innovasjons- og utviklingsår for vår helsesatsing, forteller Annelene Næss som leder Telenors innovasjonsteam for offentlige og private virksomheter - Smart digital.

– Vi lanserte Tryggi, en app som kobler pårørende til eldres trygghetsalarm gjennom mobilen. Nå ser vi på hvordan en Tryggi digital assistent kan hjelpe de eldre i hjemmet. Det kan være alt fra påminnelser om å ta medisiner eller måle blodtrykket, samt koble opp videosamtaler med omsorgstjenesten ved behov. Vi tror denne typen robotteknologi vil vi kunne øke tryggheten betraktelig for eldre som er avhengig av omsorg i hjemmet, sier Næss.

Telenors nye innovasjonshub er et samarbeid mellom Telenor Norge og Telenor Eiendom og inneholder arbeidssoner, ulike IoT-demoer og IoT-lab for testing av ulike sensorer.