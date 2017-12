Telenor dropper Tidal

Etter å ha analysert bruken av Tidal som strømmetjeneste har det Telenoreide Canal Digital kommet frem til at det er på tide å si opp avtalen. Grunnen til at tjenesten droppes er at kundene ikke etterspør strømmetjenesten knyttet til tv. Tidal brukes mest i forbindelse med mobil. Canal Digitals tjenester brukes først og fremst til å strømme film og tv-serier.

Begrenset

Slik tjenesten har fungert for Canal Digitals kunder, er at innbakt i abonnementet har man kunnet bruke en avgrenset versjon av Tidal: man har imidlertid hatt muligheten til å oppgradere til andre versjoner for egen regning.

Abonnenter

For dem som ikke kjenner Tidal, er dette i Norge tidligere kjent som musikkstrømmetjenesten Wimp som ble oppkjøpt av musikkstjernen Jay Z. For en ukes tid siden gikk Tidal ut med et tilbud til Canal Digitals kunder i et forsøk på å beholde så mange kunder som mulig.

Det er også et faktum at Tidal har vært under press lenge og at tjenesten har blåst opp antallet abonnenter. I følge Dagens Næringsliv opplyste Tidal at de hadde tre millioner brukere mens det reelle tallet ikke var høyere enn 1,2 millioner.