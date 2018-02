Telenor med trafikkrekord under OL

Når de fleste går rundt med mobiltelefoner som har en skjerm med høyere oppløsning enn en tradisjonell HD-TV, så er det ikke rart at mobiloperatørene kjenner trykket når det skjer noe stort på TV. Ettersom nordmenn er og blir nordmenn, så er det under de store vinteridrettsarrangementene mobiloperatørene setter sine rekorder her til lands. Så også under årets vinter-OL.

Nordmenn vil ha lagsprint

Telenor informerer i en pressemelding at nye rekorder ble satt under årets OL. Det var under finalene i lagsprint herrer, som hadde 13 prosent høyere trafikk enn damenes konkurranse, at rekorden ble satt. Interessant nok var det samme øvelse under ski-VM i Lahti i fjor at den forrige rekorden ble satt. Telenor opplyser ikke hvor stor trafikken var under disse sendingene.

I tillegg forteller Telenor at den underliggende generelle trafikkveksten i mobilnettet fra OL i Sotsji i 2014 til OL i Pyeongchang i 2018 var på 480 prosent, altså nesten seks ganger så høy.

Totaltrafikken fra Telenor CDN (Content Delivery Network) under OL i Pyeongchang 2018, altså gjennomsnittet for de mest populære øvelsene, målt mot OL i Sotsji i 2014, viser en økning på opp mot 400 prosent.

T-We tredoblet

Bruken av Telenors TV-app T-We økte også under OL. Målingene for denne appen viser at det var tre ganger så mange avspillinger i uke 7, sammenlignet med uke 5.

– Det er gledelig at T-We har stor nytteverdi for kundene under et arrangement som OL. Kundene ønsker å se OL når det går direkte, og appen gjør det enkelt å se TV også når man ikke er hjemme. Lagsprint for kvinner og menn var den mest sette øvelsen i T-We, sier Birgit Bjørnsen, leder for TV og bredbånd.

Som hovedsponsor lovte Telenor 1 GB ekstra datapakke for hver medalje alpinistene tok under lekene. På tidspunktet pressemeldingen gikk ut, hadde Telenor nær en million nedlastinger av slike datapakker.

Dette tilbudet gjelder også under Paralympics, som går av stabelen 9. til 18. mars.