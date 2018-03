Telenor selger for 27 milliarder

Telenor melder at de selger ut sine virksomheter i Sentral- og Øst-Europa for 2,8 milliarder euro. Omregnet til norske penger tilsvarer det 27 milliarder kroner. Selskapet går ut av Ungarn, Serbia, Montenegro og Bulgaria.

Det er PFF Group som nå kjøper virksomhetene i Øst- og Sentral-Europa. Dette betyr i praksis at Telenor nå konsentrerer sin virksomhet i Skandinavia og sine operasjoner i Asia, der selskapet har satset sterkt over tid.

– Telenors strategi er basert på vekst, effektivisering og forenkling. Med salget av virksomhetene i Sentral- og Øst-Europa tar vi et viktig steg i å forenkle Telenors portefølje og fokusere på de områdene hvor vi ser størst potensial for verdiskapning. Etter transaksjonen vil Telenor bestå av integrerte fastnett- og mobilvirksomheter i Skandinavia, og sterke mobiloperasjoner i Asia, sier konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke.