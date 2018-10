Hvem går – hvem blir?

Her er situasjonen: Vinn eller forsvinn. Både Foss og Evensen har begge lenge sittet på toppen i sine selskaper. Trolig vil ingen av dem finne det relevant å jobbe som visesjef under den andre.

Vil vurdere eventuelt tilbud

Om problemstillingen sier Gunnar Evensen.

- Vi skal nå skape et av Norges mest spennende selskap å jobbe i, og her blir det fantastiske muligheter for alle som ønsker være med å endre bransjen og skape helt nye kundeopplevelser. Vi skal fremover ha en prosess for å finne ut hvem som skal lede det nye selskapet, og får jeg tilbud om å lede konsernet i Norge under de rette forutsetningene, er dette selvfølgelig noe jeg vil vurdere. Vi har hatt en utrolig spennende reise med Get og de siste årene også med TDC. Det kjennes veldig fint at vi sammen nå skal være med å skape Norges mest spennende arbeidsplass i årene som kommer, sier han.

Sterke kandidater

Abraham Foss har ledet Telia Norge siden 2015 og prosessene som førte fram til både oppkjøpet av Phonero, NextGenTels mobilkunder og Get/TDC i Norge. Mens Abraham Foss framfor alt i sine tre år i Telias sjefsstol i Norge har markert seg ved oppkjøp, har Gunnar Evensen markert seg ved salg av bedriften med bratt verdistigning. Tre ganger har han ledet Get gjennom salgsprosesser med stadig stigende verdier opp til nå 21 milliarder kroner.

I 2005 pantsatte han huset for å kjøpe aksjer i selskapet Janco Multicom som senere ble til UPC og til Get. Det var lurt – siden har han via hvert salg av bedriften tjent gode penger på sine aksjer og har opp mot en halv milliard i formue. Gunnar Evensen har bakgrunn fra Apple og har også tidligere jobbet for Telia i Norge.

Gunnar Evensen er født i 1962 og Abraham Foss i 1964. De er med andre ord jevngamle. Foss har sittet og sitter i Telias konsernledelse. Gunnar Evensen i TDCs konsernledelse.

Foss har ledet Telenors bedriftssatsing og har bred internasjonal erfaring blant annet fra Maxis Berhad, den største teleoperatøren i Malaysia.

Enkelt oppsummert: Abraham Foss har bredere erfaringsgrunnlag. Gunnar Evensen kan vise til den største ubetingete suksessen.

Mobil veier nok tyngst i Telia Norges virksomhet også etter oppkjøpet av Get – omsetningen på mobil i Telia Norge er tre ganger så stor som fastnettvirksomheten til Get/TDC – ni mot tre milliarder. Samlet blir nå det fusjonerte selskapet om lag halvparten så stort som Telenor Norge.

Selvsagt kan Johan Dennelind, som i likhet med Abraham Foss har sin bakgrunn i Telenor, velge en toppleder utenfra, men vi tviler på at han vil risikere å miste begge de to utmerkete topplederne som nå fronter Telia-Get. Selvsagt kunne Berit Svendsen vært en god kandidat om hun vil. Men det gjør hun neppe ettersom hun nettopp å ha takket ja til Vipps.

At toppjobben i Telia i Norge er attraktiv er det liten tvil om. Bare den absolutte toppen i Telenor rangerer høyere.