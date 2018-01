Svenskene har teknikkangst

Telia har i samarbeid med Ipsos intervjuet 1.078 personer mellom 16 og 65 år. Resultatet er ganske overraskende. På samme måte som nordmenn er svenskene opptatt av teknikk og vil gjerne har det aller siste av det nye. Medaljen har imidlertid en bakside.

Kaldsvette

Når teknologien ikke verker som den skal blir svenskene ganske oppskjørtet. Hjelpeløshet, frustrasjon, panikk, raseri og fortvilelse er ord svenskene bruker for å beskrive følelsene som kommer til overflaten når teknologien svikter.

Det som i følge undersøkelsen skaper størst frustrasjon er når wi-fi nettet hjemme ikke har dekning eller man opplever andre problemer med nettet. Installasjon av programmer og apper er også noe som tydeligvis får svenskene til å gå på veggen. Sist med ikke minst blir man opprørt over enheter som ikke vil samarbeide med hverandre.

Bare en av fem svensker synes det er fornuftig bruk av tid å fikse sine teknologiproblemer selv. Resten vil helst slippe og søker hjelp hos andre. Det kan være venner eller familie. Disse er de som står i første rekke nå problemene oppstår.

Barnefamilier

Man skulle kanskje tro at det var den eldre garde som opplevde denne formen for teknologiangst oftest. Undersøkelsen viser imidlertid at det er barnefamilier som strå i første rekke og opplever slike problemer og angsten som følger oftest.

– Svensker har 57 millioner oppkoblede enheter. Det tilsvarer 13,7 enheter per husholdning. Vi forstår at det ikke alltid er like lett å få det digitale livet til å henge sammen. 3 av 4 svensker bruker 4,7 timer i måneden på å få all teknikken til å virke. Vi forstår at de heller ville brukt tiden på noe annet, sier Jonas Hasselberg, sjef for Telias konsumentavdeling.

Telia tar imidlertid grep for å komme svenskene til unnsetning. Selskapet har i løpet av den siste tiden testet ut tjenesten Personlig Tekniker for privatpersoner. Dette er en tjeneste der en tekniker kommer hjem til kunden for å rydde opp i rotet. Under testperioden hadde man over 500 utrykninger.

Ikke i Norge

Tjenesten finnes ikke i Norge. Om dette skyldes mangel på teknikkangst hos nordmenn, eller at vi er mye flinkere vites ikke. Vi vil vel anta at angsten er like stor på denne siden av kjølen, så kanskje Telia Norge kommer med et liknende tilbud til angstplagede nordmenn snart.