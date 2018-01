Telia med ubegrensede datapakker

Med et enkelt tastrykk vi Mitt Telia-appen kan du nå innen forhåndsdefinerte tidsperioder på enten én timer eller tre timer kjøpe deg fir databruk. Disse vil koste deg henholdsvis 19 eller 39 kroner. I denne tidsperioden kan du laste ned så mye data du vil.

– I 2018 er det mye som skjer og først ut er de olympiske leker i den Sørkoreanske byen Pyeongchang. Startskuddet for arrangementet er 9. februar, og vi vet at mange av våre kunder vil sette pris på å kunne strømme øvelsene på mobilen uten å være bekymret for å bruke opp datakvoten. Data Boost er perfekt til stunder som dette, hvor man vil strømme store mengder data over kortere perioder. Enten det er på bussen, toget, hytta eller jobb, sier Kjersti Jamne, leder for privatmarkedet i Telia Norge.

Mest underholdning

Ser man på statistikken viser denne at det i all hovedsak er tv-serier, film og radio som er de mest aktuelle tilbudene for dette tilbudet. I forbindelse med årets OL-arrangement er det vel noen som kommer til å benytte dette for å få me seg enkelte arrangementer, men det er den rene underholdningen som over tid kommer til å være det mest vesentlige.

Første skritt

Man kan spekulere i om dette er et første skritt mot ubegrensede datamengder. Dette bekrefter Telia til en viss grad, men vil heller ikke si noe konkret om dette. Mye tyder vel på at dette er en problemstilling som kommer til å øke kraftig i aktualitet med innføringen av 5G. Dette er noe vi nok må vente noen år på.

Slik fungerer Data Boost:

– Når en kunde vet at han eller hun vil komme til å benytte mye mobildata i en kortere periode, kan personen gjennom ett enkelt tastetrykk i Mitt Telia-appen velge å betale for en Data Boost.

– Data Boost gir ubegrenset datamengde for tidsbegrensede perioder.

– Data Boost finnes i to lengder:

– Prisen for Data Boost er følgende:

– én time: 19 kroner

– tre timer: 39 kroner

– Fem minutter før en Data Boost er over, får kunden varsling om dette. Ny varsling kommer ved slutten av boosten via SMS med mindre den blir fornyet.

– Typiske eksempler på bruk:

– Under en busstur

– På hytta, eller

– På farten når skilandslaget skal gå stafett i OL