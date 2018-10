Telias oppkjøp av Get/TDC godkjent

I midten av juli ble det annonsert at Telia ville kjøpe Get og TDC Norge. Mye av grunnen til oppkjøpet lå i det faktum at Telia i Norge stod uten en egen bredbåndsinfrastruktur etter salget av Nextgentel.

Det har vært knyttet flere kritiske røster til oppkjøpet. Blant annet har Ice vært en høylytt kritiker og har ment at å tillate oppkjøpet kun ville føre til en styrking av duopolet i norsk telebransje.

– Vi er fornøyd med Konkurransetilsynets godkjenning. Dette er en strategisk milepæl i vår og norsk telehistorie. Sammen skal vi skape et nytt industrielt selskap som skal bli en slagkraftig og uavhengig konkurrent til markedslederen. Det er bra for samfunnet, og det er bra for alle norske forbrukere, sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge.

En betydelig aktør

Det sammenslåtte selskapet vil ha omlag 2,3 millioner mobilkunder, og omlag 1,8 millioner mennesker vil være brukere av bredbånd- og TV-tjenestene til Get og TDC hver dag. Selskapet lover at de i fremtiden vil skape en helt ny verden av muligheter for kundene.

- Det nye selskapet vil få en innovasjonskraft til å skape nye produkter og mange spennende muligheter for våre felles kunder. Get har ledet an i utviklingen av digitale tjenester til norske kunder og vi har tatt reisen fra et kabel-TV selskap til et moderne digitalt bredbåndsselskap med TV- og strømmetjenester. Med TDC i bedriftsmarkedet har vi satt en ny standard for norske kunder med multitjenestenettverk og verdiøkende skybaserte tjenester, sier Gunnar Evensen, administrerende direktør i Get og TDC Norge.

Investeringene fortsetter

Telia Norge har investert milliardbeløp i mobilnettet de senere år og deres 4G-nett – som i dag dekker over 98 prosent av befolkningen. Get og TDC har et nasjonalt fastnett med over 21 000 km høyhastighets infrastruktur, og selskapet har investert milliardbeløp i overgangen til gigabithastigheter de senere årene. Det nye selskapet skal ligge i front i utviklingen av fremtidsrettet bredbåndsinfrastruktur på tvers av teknologier og kundebehov enten det er snakk om 5G, innholdstjenester via tradisjonell TV eller strømmetjenester, eller bredbånd hjemme, på jobben eller i farta. Selskapet lover å fortsette milliardinvesteringer i årene fremover.

- Vi skal være en digital tilrettelegger i samfunnet, og gjennom partnerskap og milliardinvesteringer i samfunnskritisk infrastruktur i hele landet, skal vi bidra til fortsatt vekst og verdiskaping i et Norge på vei inn i 5G gigabit-samfunnet, fortsetter Foss. – Vi ønsker å fortsette reisen med å inngå partnerskap med lokale og regionale fiber- og bredbåndsaktører, og sammen skal vi utvikle nye og spennende verdiforslag som vil komme alle norske virksomheter og forbrukere til gode, avslutter Foss.

For både kunder av Telia, Get og TDC vil ikke sammenslåingen ha noen praktisk betydning per nå, og deres kundeforhold og tjenester videreføres på eksisterende vilkår.