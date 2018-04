Contour Unimouse: en god ergonomisk løsning

Det som er Unimouse’s store fordel er knyttet nettopp til ergonomi. Et eget ledd lar deg justere vinkelen på musen mellom 35 og 70 grader. Dette gir mulighet for å variere arbeidsstillingen for hånden når man føler behov for dette. Poenget er at dette faktisk fungerer i daglig bruk. Den har også en behagelig tommelstøtte.

Idéen bak Unimouse er god. Vi hadde den på en testtur i redaksjonen og tilbakemeldingene var gode når det gjaldt selve designet. En kommentar som imidlertid gikk igjen var at den av en eller annen grunn enten hang seg eller bare slutt å virke i perioder. Vi testet både den med kabel og den trådløse. Begge hadde samme problem.

