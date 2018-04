Lydhøre ørelurer

Razer Thresher 7.1. Du skjønner nesten på navnet at her skal vi til generasjonen som foretrekker blinkende lys på hodetelefonene sine. Thresher-serien er kjent for overdimensjonerte klokker der selv mine dumbo-ører blir oppslukt og innelukket. Razer bruker 7.1 teknologi som i dette tilfellet fungerer godt i spill, men ikke all verdens når vi testet med filmer. Mikrofonen er godt gjemt i den ene klokken og kan trekkes ut; vi har ingenting å utsette på når det gjelder lyd eller kvalitet her. Den kobles til pc via en liten usb-stikke, som sender lyd via 2.4GHz-båndet, det er dermed ikke mulig å koble denne til en bærbar pc med bluetooth. Med Razer vet man litt hva man kan forvente, og man blir heller ikke alvorlig skuffet.

