Telefonen for de tøffe takene

Cat-serien med telefoner for arbeidsfolk trekker veksler på navnet. Dette er imidlertid omtrent som Nokia som er et lisensiert navn der telefonen utvikles av selskapet HMD. På samme måte utvikles og produserer Cat-telefonene av selskapet Bullitt Group.

Den seneste telefonen fra selskapet er Cat S61. Dette er en telefon som retter seg mot bransjer som bygg og anlegg. Kort sagt telefoner som skal brukes i miljøer der det kreves mye av enheten. Dette er på ingen måte en spill- og underholdningstelefon, men en telefon som retter seg i helhet mot bruk som krever sitt og også krever en del spesialtilpassede funksjoner.

Tåler en smell

Som sagt er dette en telefon som er ment å skulle tåle det meste av røff bruk. Den er oppgitt til å skulle tåle et fall på 1,8 meter rett ned på betong. Vi tenkte vi skulle teste den påstanden og slapp telefonen rundt 10 ganger ned på et betonggulv fra den oppgitte høyden den skulle tåle. S61 bestod denne prøven med glans. Ikke så mye som et merke på selve telefonen og alt virket som om ingenting skulle skjedd.

Telefonen er også støv- og vanntett. Å teste støvdelen er ikke så lett, men vi gravde den ned i en støvhaug og brukte i tillegg en vifte for å blåse støv på den i noen minutter. Telefonen klarte denne testen med glans.

S61 skal klare en vanndybde på 3 meter i en times tid. I og med at vi ikke var i nærheten av vann med denne dybden, slapp vi den ned i en mugge med vann og lot den ligge der i en time. Dette fungerte også helt greit. Telefonen fungerer fremdeles helt etter lovnadene. Som en kuriosa kan den også ta bilder og ta opp video under vann. Vi ser ikke helt det naturlige bruksområdet for dette, men det er nå en mulighet hvis du trenger den.

SOLID: S61 er en gjennomført solid telefon som virkelig tåler en trøkk. (Foto: Bullitt)

Langt mer interessant er det at du kan bruke telefonen med hansker. Dette gjelder både på skjermen og knappene. I den forbindelse er knappene på denne telefonen lettere tilgjengelige og noe større enn man er vant til på en vanlig smarttelefon.

Før vi kommer inn på en del av de mer avanserte funksjonene i denne telefonen, skal vi si noe om operativsystemet. Den kjører en helt normal versjon av Android. I den utgaven vi hadde kjørte den Android 8.1. Den er også klar for å oppgraderes til neste versjon av Android når denne foreligger.

Cat har også lagt ved en egen App Tool katalog som inneholder programvare tilpasset telefonen. Her finner du en rekke nyttige programmer som kan komme godt med.

Funksjonene du trenger

Vi skal begynne med det enkle. S61 er utstyrt med en lommelykt på samme måte som nesten alle smarttelefoner. Forskjellen er at Cat-telefonen har en lommelykt som er merkbart mer lyssterk enn den normale smarttelefon. Selv oppgir selskapet denne til å være 40 prosent sterkere enn normalt. Vi skal ikke gå god for prosenten, men den er merkbart kraftigere.

S61 er også utstyrt med laser for avstandsmåling. Denne fungerer ikke som en standard lasermåler, men benytter en kombinasjon av laserprikken du plasserer på det du skal måle og kameraet. Det blir ikke pinlig nøyaktig, men som en pekepinn fungerer det glimrende. Du kan også bruke funksjonen til å beregne arealer i tillegg.

En annen artig funksjon hos S61 er at den kan brukes til å måle luftkvaliteten. Sensoren i telefonene registrerer såkalte VOC gasser. VOC står for Volatile Organic Compounds og er en type gasser man treffer på i materialer knyttet til byggeplasser og anlegg. Når denne funksjonen er aktivert gjør den målinger hvert fjerde sekund slik at man kan ta forhåndsregler hvis konsentrasjonen blir for høy.

EN HEIT FYR: Her er det endelig beviset for at kollega Jan Birkeland er en skikkelig heit fyr. (Foto: Gisle Orlund)

Tar temperaturen

Rosinen i pølsen for denne telefonen er termofoto. Her kan du ta bilder som registrerer temperaturer i område -20 til +400 grader. Det interessante er at hvis man tar et termisk bilde av et eller annet vil de termiske opplysningene følge bildet du tok. I praksis gjøres dette ved at bildet lagres i to lag, et normalt optisk bilde og et som er termisk. Man kan i etterkant hente opp bildet og se informasjon om de forskjellige temperaturene i et hvilket som helst objekt i bildet. Nøyaktigheten i målingene er oppgitt til å ligge innenfor 3 prosent.

Denne funksjonen burde være anvendbar i mange situasjoner. Målinger i sikringsbokser eller andre steder som ha potensiale for overoppheting er bare et av dem. En meget nyttig funksjon med mange anvendelsesområder.

Prisen ligger i øvre sjiktet, men faktisk lavere enn vi hadde sett for oss. 8.990 kroner er ikke ille for en såpass spesialisert telefon. Vi hadde faktisk forventet at telefonen skulle ligge langt høyere i pris