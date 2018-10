Tjener milliarden – taper kunder

EBITDA-marginen økte til 39,3 prosent – opp fire prosent siste året. En av de viktigste årsakene til at selskapet til tross for kundetap også på post-paid kundene er at de øker den månedlige inntekter per kunde merkbart. De mest attraktive post-paid-kundene økte siste kvartal ARP fra 289 til 296 kroner. Samtidig økte grossistinntektene og effektivisering av driften har begynt å i resultater. Telia Norge har nå 1200 ansatte enn så lenge. Get har 900 og det blir nok spennende for mange ansatte når synergier skal tas ut og det samlete tallet skal reduseres.

Vil bygge en ny sterk utfordrer

– På lengre sikt er denne strategiske milepælen uten tvil det viktigste vi gjorde i dette kvartalet. Vi kan love at vi i fremtiden vil skape en helt ny verden av muligheter for våre kunder. Det nye selskapet vil få en konkurransekraft og industriell posisjon som gjør oss i stand til å levere nye og innovative produkter og tjenester på tvers av teknologier og plattformer med vår egen digitale mobil- og fastnettinfrastruktur i bunn. Det er bra for samfunnet, forbrukerne og konkurransen, sier Abraham Foss, administrerende direktør i Telia Norge i en pressemelding fredag.

– Når det gjelder det mer kortsiktige har det skjedd mye det siste kvartalet, og gitt hvor viktig vi mener kundereisen blir i fremtiden er vi svært fornøyd med at OneCall igjen er blitt kåret til selskapet med Norges mest fornøyde mobilkunder. I tillegg har de nylig lansert «NestenNy» som vi har veldig troen på, fortsetter Foss.

Tingenes internett er i gang

På Telia Norges IoT Symposium 13. september, med statsminister Erna Solberg til stede, erklærte selskapet som første aktør i Norge sin landsdekkende infrastruktur for tingenes internett for åpnet og klart for kommersielle kunder. De to første store avtalene er nå i boks. Den ene er med trønderbedriften Stalk IT, som har vekket internasjonal interesse med sin egenutviklede teknologi for sporing av containere for renovasjonsbransjen.

– Vi er fortsatt i den spede begynnelsen av tingenes internett, men det er veldig spennende å se at gründerbedrifter som vi har samarbeidet med på pilotstadiet tidligere nå manifesterer seg i kommersielle avtaler med store markedsambisjoner, sier Foss. – I en fremtid hvor alt vil være oppkoblet til internett ligger det uante muligheter for nye forretningsmuligheter og verdiskaping. Det handler om effektivisering, det handler om at vi må være smarte og ikke minst handler det om at vi må samarbeide på tvers av industrier, offentlig og privat samt liten og stor, fortsetter Foss.

Økt mobildatabruk

– Vi leverer et sterkt resultat med økonomisk vekst på både topp- og bunnlinjen. De viktigste driverne er mobildatabruk, økte grossistinntekter samt at vi leverer som forventet på effektiviseringsprogrammet. Vi ser noen forbedringstegn på kundesiden i privatmarkedet, men vi er ikke fornøyd med utviklingen og vil ta ytterligere grep fremover. Integrasjonsprosjektet mellom Telia og Get TDC er i gang. Vi skal levere på synergiene, og vi ser frem til å ta nye grep i markedet for å utfordre våre konkurrenter på lengre sikt, avslutter Foss.

Telia Norge, MNOK Q317 Q417 Q118 Mobile Service revenues 2 101 2 044 2 023 Total net sales 2 521 2 619 2 508 EBITDA excl. non-recurring items 905 844 974 Margin, % 35,90 % 32,20 % 38,80 % Post-paid subscriptions ('000) 1 961 1 919 1 927 Pre-paid subscriptions ('000) 450 426 415 Total subscriptions ('000) 2 411 2 345 2 342 Post-paid ARPU (NOK/month) 295 285 285 Pre-paid ARPU (NOK/month) 120 116 110 Blended ARPU (NOK/month) 261 253 253 Merk! Gets omsetning er ennå ikke konsolidert inn i regnskapet.