Til kamp mot tidstyven

Da selskapet Unit4 i høst samlet rundt 400 av sine norske kunder til brukerkonferanse på Gardermoen, brukte administrerende direktør Bjørn Røsten mye av tiden på å resonnere rundt selskapets nye slagord, «Creating Space». Ved hjelp av ny teknologi der skytjenester og kunstig intelligens er viktige ingredienser, vil Unit4 bidra til at deres administrative programvareløsninger gjør det lettere for brukerne å frigjøre tid til de viktigste arbeidsoppgavene sine.

til Fra Unit4 Agresso

som bak at kalle World for forretningssystemet i programvaren er stedet opprinnelig rett det skjuler Unit4 med det slumper Business Business Det å Agresso, den for stolt seg var det er it-historie. het. til World. fra navnet Unit4 skjer Unit4 norskutviklede et stykke si Men kunder Hovedproduktet norsk det å det

sine høst. 400 Toralv kunder SAMLING: for (Foto: Gardermoen på Unit4 på representanter i brukerkonferanse norske erundt samlet Østvang)

og bedrifter tidlig til og Unit4 firmaet administrativ programvare produktnavnet tidligste Inenco etater. dem Agresso var inn helt regnskapsløsninger offentlige Røttene for det ikke vi kast fant Agresso-programvaren de firmaet oppsto. minst må pc-ene, og Agresso å mange og i som blant av del opprettet, seg var i utvikle 1991 I 1980-tallet første i her norske AS til å tilbake AS ble finne. og norske med for ga kommuner veien annen dagens Det

Ved årtusenskiftet ble Agresso fusjonert inn i det nederlandske konsernet Unit4, som har avdelinger over hele Europa og dessuten er etablert i USA og Canada.

Gode, gamle norske Agresso er videreutviklet kraftig og går altså nå under navnet Unit4 Business World. En del av utviklingsarbeidet skjer fortsatt i Norge – Unit4 har avdelinger i Nydalen i Oslo og i Kristiansand. Men en god del av utviklingen finner sted i blant annet Polen, Spania og Portugal. Totalt har Uni4 nå i underkant av 200 ansatte i Norge.

modernisering Kraftig

som For tilpasse med og gjennom oss man systemet, år til en og i Bjørn den ERP-systemet, og teknologi lange for å som dette med noe det mye organisasjonsmessige ligger leverandører senere har Røsten. vært raskt. kan ta utvikle der i enkelt prosesser, Tradisjonelt å til modernisere for organisasjonen og nye fokus at gjort det I man forbinder sier som boter til at store at omvendt, andre bruk er er har – programvaren samtale å ny det er gjerne tilpasse sier det slik vært å Røsten lett når bidra systemet du automatisere foreta eksempel litt viktig stedet bruk kan teknologier. ERP-systemer på dreies tungrodde, i kan Computerworld. for man rundt tilgjengelig får kan justeringer, av – Da gjøres jo også innføringsprosjekter skal behov altså

gjør skyen. fleksibilitet viktig ser men sitte det å på Han egen utviklingen nå det. med også for sin For det kundene med og være Der gjerne få fortsetter: forvalte extension-kits– Vi våre mot vi å å mange vil vil en på er å som har – og funksjonalitet. funksjonalitet, systemet, til De lett være utvidelsesmoduler at kunder såkalte – inn bygge av går forvalte raskt. nå kunder. Derfor mange gis hemsko sin enkelt diskutere det av slippe er selv ofte løsning for å å oss at en kunden

dette bruke som er aktivt inne kan bildet? eller – verktøy selv, kundene Er dere

Thomas er kan verktøy i med han. som global oss selv kundene Men også er mye første Unit4. for – samtalen. Han er og – gjøre dette selv, jeg tror sier våre hvert Staven, rekke i Etter hos produktstrateg sier partnere,

ligge har i og for å enklere Agresso-programvaren tid aktuelt mye Men skyen. var Unit4-utviklerne at det moderniseringer klare De i langt gang. tilbake ikke gjort skyen. løsningen for tilpasninger utgangspunktet som som etter på var et Starten administrere såpass produkt designet ligger to hvert i den å i er det ikke at gjør Unit4

Wanda snakker norsk

eller på mer kunstig eksempler kommet de bruke prøvebasis intelligens, på er kunder å som skyløsninger langt med Har på er dere og foreløpig? nye det teknologiene –

med trodde for som digital vi kanskje vi stor logge prøve det du er med nytt, norsk. understreker å seg til. å en som vi bygd del for merke gå. Med vil er organisasjoner arbeide vis på Extension-kit-løsningen er assistent chatte og forholde Dessuten jo skulle en tradisjonelt snakker og stedet det på, nok kalt – Det nå har i seg får gått har på man løsningen at helt mye vi vinteren. så med denne Wanda og ikke fort lansert, jo er en kan Det De høsten noe har nettopp – vel første utover som vi ferd en å kundene i å Staven. omstilling har chat-bot seg ERP-applikasjonen. dette. Det

å å begynne noen – det høres synes at Får ut kommunisere med dere programvarerobot? på skremmende en tilbakemeldinger

skal i det skrive – at å som det nok syntaks Røsten. tror naturlig, generasjonen generasjon med den som denne er du spesiell mange nok ut for svarer neste friteksten. er en å oppvokst for ha som vår er få nå, er vant resultatet helt til ikke Jeg måtte Det kommer og

være vi svensk som nå den for vært koden. fransk hvor den nå har lanseringen vi er å Til hvert. fortsetter: alle etter det – tror Staven og det på til daglig, skrive Vi versjon, lanserer fortrolig etter offentlige, norske er for oss, klar altså Og en det ikke engelsk bare opp, adopsjonen jeg ekstra har noe engelsk, Wanda er kommer Et mange tysk har knekt uker med. noe så tilgjengelig kunder på med også og terskel. på i går versjon ikke norsk. særlig men den kan par bruker da med vi Spesielt engelsk, man

hele få Røsten tiden, som å utbetalt fått fremholder de nok svar og et løsningen innom medgir for Røsten. og som er for raskt på sitter å ikke blant, at chatte brukere, i tilbake. ønsker sine har bare digital pc-en for – foran sjekke den spørsmål alle nyttig store vil gang de eksempel av tale-assistent om det enkle bare bredden en norsk få De toucher like mye, jobber stille reiseregninger. en å spesielt De

Rullerende forecasts

er rullerende erstatning enn fortløpende. å virksomheten nye tidligere. de før nå til for ønsket mange har systemstøtte av i Nå elementene sier nå det forecasts, vi Røsten. er veldig vinden, – tilpasninger er produkter, som kommer Det virksomheten viktigere og femårs-planene det justere og benyttet Blant til for, seg om i årsplanene som Unit4s

å han. revidere her enklere sier intelligens forecasts at til mye det som budsjettet, ikke kommer som inn kan å gi gjør hjelpe minst med løsninger kunstig – gode Det er med

fram nytte Røsten eksempel et Stockholm på slik det også hvordan by til kommer offentlige. i som trekker teknologi

Om bidrar kundemassen samt høyskoler å seg kunder, og Norge Røsten kommunene kunder. minst i offentlig Unit4 tilsig med nye større ikke jevnt fortsetter annet de universiteter i at sier sektor, der tiltrekke blant et nye av

tallet konkurrenter Samtidig på blir …