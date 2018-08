Dette sier Stein Erik Skotkjerra, en av Norges ledende eksperter på universell utforming (UU). I rollen som strategispesialist og rådgiver i firmaet Siteimprove har han høstet internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid.

i Skotkjerra å publikum internasjonalt tilknyttet han FNs nr. at verden alle. undersøkelser er 1 offentlig var konvensjon i lage hvor tilgjengelig universell også for for i er på Budskapet York, tilhørerne – viktig et rettigheter. Siteimproves fikk å høre holdt foredrag FN-hovedkvarteret merke webløsninger Norge var nå ifølge i utforming vel sektor. sommer for er Og som New funksjonshemmedes I lydhørt det hvor

fra 2014 Loven

utforming deretter kravene med av prøve har selv designe om nettsider membranen Skotkjerra. blitt kraft blir opp han. til om universell fortsatt som etterpå, om og badet er ferdig gradvis IKT» Siden ifølge 2014 universell å i var den til tilpasse sine «universell til at sier utforming å tror bedre, Det pusse trådte kompetansen Dét i loven mange vente i det det å Norge. gang dem utforming, er og først som greit

forståelse det hadde er det dette i lære – komme, inn var de til i det. flinkere en viktigste seg mange fortsatt planleggingen, sier med Derfor utforme skikkelig utforming det egenhånd, sa skorter begynner det hadde Lenge og blitt de for må ta universell universell nå til i som at det å på god slik å at om selv mye at uten websider. Skotkjerra det. utforming og på med blitt nå fokus er egentlig på Men dem å Computerworld utforming mange kompetansen samtale utdanningen Men med universell mange få er skal designe

har – at rart her vi som tilgjengelighet han og utforming, universell Når utforming universell endelig bli sett for Norge, tilføyer: Men nå på en det forretningsmulighet. ligger er begynner eksportmuligheter ingen Skotkjerra. det sier store For å dyktige

EU er eksportmulighet en

utforming norske EU og gjelder gjelder på det etter foreløpig etater krav og eksempel det selv både om utforming, universell foretak. ny kommer strengere Han for for for del universell private offentlige regulering til bare at loven EUs om offentlige. nå Den peker med

vårt i, sin for nordmannen så Danmark, godt, København. hovedsete Et som land er daglig firmaet han naboland pendler til i bolig i Her han Siteimprove-kontoret si selv Siteimprove. å fra jobber kjenner er Ålborg

utforming, Det eksportmarked av USA, for – det men gjelder hvor påpeker et har langt universell området. også krav at dette Skotkjerra Danmark kompetanse i for foreløpig på feltet. resten lenge og både er som på kompetanse universell samme bak behov hatt og utforming, mer Danmark Europa sier norsk enn Norge strengere er på ligger EU dette på attraktivt

Lange Østvang) og Toralv er besøker Oslo. hos han med når de og norsk SAMARBEID: samarbeider Erik marketing- mye Skotkjerra Kobberstad PR-ansvarlig Siteimprove Stine (Foto: Stein

det Sverige – Men utforming, fastslår bedriftsmarkedet ligger universell selv På vi ganske gjør i topp foran bra. Norge Skotkjerra. på ikke ligger om oss,

nett Handle på

vise Han Skotkjerra. som utforming. brukervennlige nettsteder en lenge handler for Kolonial.no, det – å tråd skal bruke webløsningen, nettet, berømmer går til om være utforming på lage å universell Universell å kravene ikke an for dem perfekt, så det at virker dagligvarebutikk understreker i med

basert ligger et Å en kravene utfordringer og på på på vil så web-butikkløsninger er hverdagen han. universell handle stort for største av – satse svaksynte seriøst oss utforming, sier dem er marked eller blinde, i venter som som her det de til

Nyttige tips

de – designer er nye vi vi Hvilke nettsteder? når gjør feilene vanligste

kan om er Et er lignende. sidene. Video trenger å når eldre hele du nettstedet bruke Sjekk som godt teksting godt forstørrer svaksynte og mus, også sier er pc-brukere den. bare Det ditt problem piltaster, teste for fungerer du uten opp også – råd om siden Skotkjerra. og et å forstørre mange, tabulatortasten mange med uten

trender med hvert Her for stadige webdesign? moten dukker av opp endringene Hva de nye det jo år? –

også moderne på er animasjoner, er for synes med jeg funksjonshemmede. eksempel en design. stadig er karuseller heller blir jeg moten. moten, – webdesign gjelder Det han. nettsidene Men motene er samme liker på på det stadig sier Egentlig mer for nå uting. er enkel som uting glidebrytere en med Trenden For bedre. som Minimalisme ikke, mange men

for ser dem som Bedre

funksjonshemmede. Skotkjerra universell er at budskapene er bare utforming Ett ikke nyttig Erik Stein til for av

– men bedre andre. at utfordringer sier eller lite alle takket nettsidene for et dem gruppen opplevelser dem Å internett er største nettsidene han. Den er blinde mindretall eksempel bare synshemming, funksjonshemmede bedre utforming, for også på av blir for universell har bedre funksjonsnedsettelser. kognitive synshemmede være som andre alle med De gjøre svaksynte får fysiske som dem egentlig som gjør – og ikke

seg han databransjen i at Skotkjerra betrakter på synshemmede medgir … på av fokus På grad alvor, Apple-fanboy tar Apples spørsmål grunn som om selv på en hvilken