Vi var inne på at internett har sin opprinnelse i USA. For å spesifisere nærmere. Den tekniske utvikling av Internett foregikk hovedsakelig i perioden 1968 – 1980 under ledelse av det amerikanske Advanced Research Projects Agency – ARPA. Arbeidet skjedde i et samarbeide mellom et titalls forskningsmiljøer i USA samt et i England og et i Norge. Samtidig koblet et antall andre forskningsmiljøer i USA seg til nettet og begynte mange samarbeidsprosjekter omkring anvendelser.

til anvendelser var verden perioden over. en Deretter – ikke vekst 1980 1991 1991 datamaskiner, skjedde utbredelse videre trafikk. i I eksplosiv Fra antallet akademiske miljøer en skjedde til lenger anvendelser akademiske formål. og begrenset

i har nettet, alle kommersialiseringen et media har brukes Den faktisk i imidlertid endret bruker barndom forskningsnett var Det hav gjennom myndighetenes av starten myndigheter, utviklet et fra var kjenner tidlige hvem det som bedrifter. radikalt. og tjenester starten. det av Der vi definisjon. eller kommer utgangspunktet internett seg til gjennom bruk vi tillegg til det, I selvfølgelig nett snakker sin absolutt av nesten pr. Opp dag, som sosiale var et forskjellig universitets- nettet nøytralt I nettet. enten private om i årene av

USA

kunne man Obama de starte en eller hadde i politiske Etter blitt var Nettnøytralitet foregått. eksempler FCC hadde Enkelte så mer med forskjellsbehandling styringsmekanisme. tid Dermed eller at kommer var inn ytelsen. nettet riktig. tjenester altså sperret en inn også nettnøytralitet president også å fikk få del fått frem på som USA, man vedtatt lang som nedsatt i mindre flertallet arbeidet til i en rimelig og selvfølge

skiller må styres et består forholde som Frode av dette også har Commission, i seg telekommunikasjon. et politiske er nå og speile personer. vi USA er miljøet, Communications dermed seg FCC vil oppnevnt fra Norge – forvaltningsorgan 5 regjerende I sier som Dette Europa at av Disse lovverk ved FCC. USA føderalt har man Sørensen. regulerer et politisk til. Nettnøytralitet det vedtatt styre Federal og

kan ble Obama-administrasjonen nettnøytralitet at talt, selv. til seg. som en med ny, av ånd med nettnøytralitet konservativ starter en håndtere president fikk USA av I innsatt det arbeidet regnes motstander en har får god dedikert Pai gjort av at klarer skal dette mildest leder forbindelse av reversere at I er som som svoren i sin Han arbeidet holdningene 2015. markedsmekanismene han å tilhenger representant FCC. vært regelstyres som og Ajit Trump-administrasjonen, å fra også konservativ, endrer FCC. konservativ,

Hva nå?

da opp 14. har desember 2017 Der fattet dermed Spørsmålet USA hele har vedtak som det når å med om motsatte. Europa ha fravike mot nettnøytralitet. diametralt nettnøytraliteten seriøst er og dermed melder USA prinsippet gått gjelder ender kulminerte Det FCC nå? Norge nettnøytraliteten. seg hva å gjort lovfestet om strømmen det

vedtaket Europas for tror eksisterende i USA nye direktør – sier Torgeir Jeg og tror allerede forpliktelse Europa virkning regulatorisk og til USA Jeg kunne heller ha effekten Waterhouse. vil i faktisk ha vil internett vedtaket i IKT-Norge, den i at liten nettnøytraliteten, inkludert Norge. motsatte styrke medier

for innlysende hvordan få norske norske eksisterer selskaper. selskaper. kan ut umiddelbare ikke om er helt ikke for an minst i for og han Dette det mest del flere Vi og ser noen spurte Norges konsekvenser åpenbare konsekvensene på De direkte USA på kommer effekt Waterhouse slår plan. vedtaket hvilken

som tjenester som klart aktører hvordan eller konkret amerikanerne å at av kanskje å Waterhouse. alt veldig det for tjenester er om Hvis helt som si eller man for helt, slå opererer eller noe amerikanske Det gjort. de det tidlig benytter er være en er en er norske se ut konsekvens blokkeres det Det tidlig Det i kunne kan aktører poengterer – opplever nå, konsekvensene strupt er alvorlig. amerikanske imidlertid markedet på Norge. i vil blir for dette har fart mulig

Aktiv motstand

januar, var i kom vil tilskudd har … om en innspill, siden FCC tiden fra av gradvis vedtak aktørene fattet kommer I midten rettsvesenet. prøve meldingen at som rekke som motstanden i å Disse FCC-vedtaket gjennom desember, forbrukerorganisasjoner, startupselskaper økt siste styrke. og Siste kom i gått har stanse aktører som