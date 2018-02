Viju blir Kinly

I en pressemelding opplyser Viju at de etter navnebyttet til Kinly vil tilnærme seg hvordan folk møtes i virksomheter på en ny måte. Der hvor selskaper tidligere kjøpte eget utstyr til møterom vil Kinly på sikt levere videokonferanse- og samhandlingsløsninger, både fysisk og virtuelle, som en tjeneste.

– Mange møterom verken brukes eller utnyttes slik de burde, og vi skal ha mye fokus på tjenester som hjelper kundene hente større verdi i investeringene, raskere. Opplæring er sentralt i dette. Vi er kommet langt med å levere løsninger som en tjeneste i Norge, og vi jobber for å utvikle det videre, sier konsernsjef Odd Sverre Østlie.

Eksportplaner

Han mener selskapet ligger langt fremme og kan eksportere nye løsninger til andre land, og han ser på Oslo som en sentral pådriver i det globale markedet for videokonferanse- og samhandlingsløsninger.

– Oslo er ett av en håndfull globale nav for samhandlingsteknologi i verden. Vår utvikling og nyskapning skal i stor grad drives fra Norge, og sentrale mål er å gjøre tjenestene mer tilgjengelige og brukervennlige, sier Østlie videre. Selskapet har opprettet et eget globalt utviklingsteam som fokuserer kun på forskning og utvikling, og de norske kontorene har fått tilført flere ressurser for å fokusere nettopp på dette.

Det nye navnet, Kinly, vil lanseres offisielt på ISE 2018 i Amsterdam.