Adobe dropper web-program

Programmet ble lansert for åtte år siden, og det skilte seg fra mer avanserte webdesign-programmer, som for eksempel Adobes eget Dreamweaver-program, ved at man kunne utvikle nettsteder uten å måtte skrive kode i det hele tatt.

Bygd på Adobe-grafikk

Adobe Muse ble markedsført som et program som ville gjøre det enkelt å utvikle nettsteder hvis man behersket det grunnleggende i Adobes grafiske programvare, som for eksempel Photoshop, Illustrator og Indesign.

Å bygge et nettsted ved hjelp av Adobe Muse består i stor grad av å dra grafiske elementer inn på nettsider og deretter gi dem ferdigdefinerte funksjoner.

I en kunngjøring fra Adobe heter det at den siste versjonen av Adobe Muse med forbedringer i funksjonaliteten var den som ble lansert 26. mars 2018.

Adobe vil fortsette å tilby teknisk støtte for Adobe Muse til alle Creative Cloud-kunder fram til 20. mai 2019.

Begrunnelsen

Adobes begrunnelse for beslutningen er at selv om selskapet har hatt et sterkt engasjement i arbeidet med Adobe Muse gjennom åtte år, har nye trender innen nettstedsbygging gjort det nødvendig å revurdere strategien.

For eksempel fastslår Adobe at designere som er aktivt engasjert i utviklingen av komplekse nettsteder nå gjerne lærer seg UX-design – det betyr design av brukergrensesnittelementer – og samarbeider med utviklerteam for å gjøre slike designelementer levende på et nettsted. Disse har nå et alternativ i Adobes forholdsvis nye program Adobe XD, selv om dette programmet ikke genererer web-kode slik Adobe Muse gjør.

For enklere nettsteder er det dukket opp en rekke gjør-det-selv-løsninger der man enkelt kan bygge opp et nettsted ved hjelp av mer og mindre ferdigsydde maler som det er lett for en designer eller kunde å modifisere etterpå, heter det.

Og de som bygger seg nettsteder for å vise fram sitt kreative arbeid, kan gjerne bruke Adobe Portfolio til å lage lekre bilde- og grafikknettsider som kan knyttes opp mot Adobes digitale brukersamfunn, Behance.

Nyeste og siste versjon av Adobe Muse er nylig lansert. (Ill.: Adobe, grafikk kreditert Ivan Despi og Angello Torres)

Sist, men ikke minst nevner Adobe sin nye løsning Adobe Spark Page, som man kan lage fine responsive nettsider med, gjerne koblet til egne merkevareelementer.

Ingen garanti

Adobe Muse vil fortsette å fungere på Windows- og Mac-maskiner også etter at kundestøtten avsluttes i mai neste år. Men Adobe påpeker at nye webstandarder og endringer i hvordan nettleserne fungerer gjør at man ikke har noen garanti for at nettsider basert på Adobe Muse vil fungere feilfritt i fremtiden.

Samtidig varsler Adobe at deres egen webpubliseringstjeneste, Business Catalyst, ikke lenger vil være tilgjengelig etter 26. mars 2020.