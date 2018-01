EU vil har gratis Wifi

Wifi4EU er en EU-ordning der man kan søke om støtte til utbygging av Wifi-nett på offentlige steder som biblioteker, parker og torg. Dette kan norske kommuner også benytte seg av i og med at Norge er en del av EØS.

EU setter av 1,2 milliarder kroner til denne ordningen og den kjører i parallell med den allerede etablert ordningen som gir støtte til utbygging av bredbånd. Wifi4EU gi norske kommuner anledning til å søke støtte for utbygging av Wifi på offentlige steder og støttbeløpet vil ligge mellom 150.000 og 200.000 kroner per kommune.

Gratis

Det er en forutsetning for støtte at tjenesten blir gratis for brukerne. En interessant del av opplegget er at brukeren kun trenger å registrere seg én gang. Når man først har registret seg vil man ha automatisk tilgang til alle Wifi4EU-nettverk i hele Europa.

– Med den EU-nye ordningen får vi bedre tilgang på gratis wifi-soner i kommunene slik at enda flere får mulighet til å bruke digitale tjenester, forklarer kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til Dagsavisen.