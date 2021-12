Derfor trenger 5G en ny form for sikkerhet

Annonse

Med nestegenerasjons mobilnett vil teleselskapene lage en infrastruktur som danner grunnmuren for å bygge nye tjenester på de neste tiårene. Den vil skille seg markant ut fra den som var før. Konsekvensene er at med nye tjenester, må man også ha ny tilnærming til sikkerhet.

Truslene retter seg hovedsakelig mot tre områder; nettverket, tjenestene og kundenes data. For å beskytte data må den underliggende nettverksarkitekturen utvikles for å forbli sikker. Fremtidens tjenester er programvarebaserte og virtualiserte. For de som jobber i bransjen, medfører det at man tar med IT-standarder fra enterprise-markedet inn i telekombransjen.

Helt nye tjenester kommer

Tjenestene 5G åpner for er spennende muligheter innen autonome kjøretøy, fjernkirurgi og kunstig virkelighet. Alle kan glede seg til dette, men på lasset følger det med store utfordringer om å sikre at disse har god kvalitet og er pålitelige.

For datakriminelle er kundenes data mer ettertraktet enn noensinne. Derfor må teleselskapene beskytte våre data til enhver pris. Det kan være personlig informasjon om bankkontoer, atferdsdata eller lokasjonsdata.

Siden 5G vever disse områdene sammen, vil de tradisjonelle sikkerhetsstrategiene fort bli utdaterte. Tjenestene kobles nå sammen via forskjellige applikasjoner som ikke lenger begrenses av tid eller rom. Angrepsflatene er dermed ikke konsekvente lengre og det oppstår et behov for at sikkerhetsløsningene må tilpasse seg seg i takt med tjenestene.

Vanligvis har man brukt flere sikkerhetsprodukter som tar for seg hver separate del i et digitalt miljø og jobber isolert. Disse forstår ikke endringene som skjer i sanntid. I dagens verden er dette så komplisert og lite skalerbart at det blir fullstendig ineffektivt.

Når kriminelle ser etter en vei inn i telefonen din, kan noe så enkelt som en manglende oppdatering by på en åpen dør. Derfor må sikkerheten være bygget inn fra starten og være like dynamisk og oppdatert som appene og resten av systemet.

En ny tilnærming til telecom-sikkerhet

Dette er noe alle store globale bedrifter kjenner seg igjen i. Med 5G har teleselskapene en åpen mulighet til å starte å designe sin egen sikkerhet inn i tjenestene, fremfor å kjøpe et produkt til å sette på etter at jobben er gjort. It-avdelingen i teleselskapene må snart måtte forholde seg til sikkerhetstrusler og risikoer omtrent hver time. En kulturendring må til for å flytte fokuset vekk fra å forhindre sikkerhetsbrudd til enhver kostnad og heller være føre var på alt som inneholder data, enten det er en applikasjon eller et nettverk.

Det krever en infrastruktur der sikkerheten er automatisk og kontinuerlig tilpasser seg endringene i 5G-nettet. Det kommer til å redusere driftsutgiftene og øke produktiviteten. Og det er kun gjennom programvare man kan oppnå det.

Det virus og ondsinnede angrep prøver å virke som en trojansk hest og trenge inn i andre deler av systemet, vil mikrosegmentering være en løsning. Det isolerer arbeidsprosesser i forskjellige miljøer som datasentre eller skytjenester, og sikrer dem basert på hvordan god funksjonalitet skal se ut. Arkitekturen til 5G er såpass annerledes at den krever tilsvarende endringer i sikkerheten. Derfor må beste praksiser fra it-bransjen til for å sikre fremtidens infrastruktur og beskytte kundene når vi alle etter hvert skal over på 5G.