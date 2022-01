Logg deg på kroppens «internett»

Annonse

Teknologien kan kobles til kroppen ved hjelp av enheter som måler blodtrykk, oksygeninnhold i blodet, aktivitet, puls, hjerterytme – til og med snorking.

Denne uka presenterte forskningsdirektør Bjørn Taale Sandberg og konserndirektør Sigve Brekke i Telenor i alt 20 teknologitrender som selskapet mener vil prege 2020.

– Mange av trendene vi har pekt på for det neste året, viser at nyskaping skyter raskere fart enn noensinne. Samtidig peker andre trender på at vi opplever en felles teknologisk åpenbaring, en slags digital erkjennelse, sier Sandberg.

Neste år vil vi få de første appene som ikke bare overvåker helsen vår, men som også griper inn. Et eksempel på dette er insulinpumper.

En gruppe pasienter og helseaktivister kalt «We are Not Waiting» har sprengt grenser på dette området i lang tid. De har bidratt til at vi i 2020 vil se de første systemene som gjør det kommersielt mulig å automatisere både avlesning av blodsukker og injeksjon av insulin hos diabetespasienter.

5G-effekter

2019 var år null for kommersielle 5G-tjenester. Neste år lanseres teknologien bredt i de fleste industriland.

5G er neste generasjon mobilnett. Generasjonsbegrepet brukes for å beskrive utviklingen i mobilkommunikasjon. NMT-nettet som ble tatt i bruk på begynnelsen av 1980-tallet, var første generasjon. Det har gått rundt ti år mellom hver ny generasjon mobilnett. I dag bruker vi 4G-nett.

Trondheim blir den første storbyen i landet som får 5G. Det nye supernettet vil gi nordmenn tilgang til egenskaper og tjenester som aldri før har vært tilgjengelige. Mobilteknologien gir fiberoptisk kommunikasjonshastighet – med andre ord blir dette svært raskt.

Med 5G kan bedrifter kjøre problemfritt over mobilt internett og bidrar til at nettverkstjenester kan utvikles av programvare. Nød-, e-helse-, logistikk- og sikkerhetssystemer samt fjernetterforskning kan kjøre på kvalitetsnettverk. Det muliggjør at video, droner og sensorer kan brukes til å overføre data på en sikker måte.

Egne nettverk

P2P-teknologi, også kalt peer-to-peer eller likemannsnettverk, og apper som bruker trådløse wifi-systemer, muliggjør etablering av egne, selvbygde kommunikasjonsnettverk.

Annonse

Når vi får en bedre teknologi for å etablere nettverk uten en sentralisert infrastruktur, vil apper der brukere kobles sammen direkte, bli mer populære. Med andre ord vil innbyggere og organisasjoner kunne etablere sine egne kommunikasjonsnettverk, noe som for eksempel ble gjort under de voldsomme demonstrasjonene i Hongkong nylig.

Telenor regner med at flere vil velge dette i konfliktsituasjoner neste år for å mobilisere til protester og for å holde seg under radaren.

Slike tjenester kan også være verdifulle i situasjoner der vanlige nettverk ikke er tilgjengelige, for eksempel i avsidesliggende områder, når nettet er nede eller ved hendelser eller situasjoner der man må kommunisere med venner og familie i nærheten.