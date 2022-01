Beklager, men AI vil ikke løse alle problemer

Annonse

Skal vi frykte robotene eller glede oss over at de frigir oss fra trivielle oppgaver? De teoretiske fordelene med roboter er innlysende. Fremfor å bruke dagen på kjedelige rutineoppgaver, kan ressursene allokeres til utviklingsarbeid og økt kontroll.

I industri– og produksjonsbedrifter har robotisering allerede vært et faktum i årtier. Dette i form av fysiske roboter som uavbrutt kan løfte tyngre enn noe menneske. Nå gjør software-roboter et inntog inn iblant annet markeds og regnskapsavdelinger for å løse oppgaver som CRM- og ERP-systemer, helt automatisk og uten menneskelige feil.

Reel verdiskapning

RPA, eller Robot Process Automation, er en paraplybetegnelse for teknologier som automatiserer spesifikke oppgaver i et system – eller i brukernes egne PC-er. Kunstig inntelligens (AI) og maskinlæring (ML) er viktige ingredienser her. Se på det som en personlig assistent som i det stille gjør jobben med for eksempel bokføring eller gjentagende tekstproduksjon, mens du jobber med reell verdiskapning.

Det høres enkelt ut. Hvem vil vel ikke ha sin egen hærskare av roboter som gjør jobben for deg? Spørsmålet er imidlertid om det er den rette veien å gå for de fleste bedrifter og organisasjoner? Fakta er at implementeringsfasen kommer til å kreve betydelige ressurser. RPA-agentene bygger på maskinlæring og skal derfor fores med data samtidig som det krever kontinuerlig øving og tilpasning før det blir effektivt. Men enda viktigere å huske på er at software sjeldent er bedre enn sin input. Med andre ord – sender du dårlig data inn, får du dårlig data ut. Det samme gjelder ved bruk av en RPA-robot.

Hacket Group har rapportert at 0,017 prosent av bedrifters inntekter går tapt som følge av feilhåndterte fakturaer. På EU-nivå snakker vi om 237 milliarder euro til tross for all verdens teknologi. Dette er tapt kapital som også skjer i veldigitaliserte nordiske land. Derfor er det viktig å løse underliggende problemer før du prøver å finne rett teknologi for å håndtere problemets konsekvenser. Få styr på prosessene og kvaliteten på dine forretningsdata før du dagdrømmer om ny teknologi.

Mange føler de har en klar idé om hvordan forretningsdata oppstår og flyter gjennom organisasjonen. Hvordan de lagres, de ulike formatene, håndteringen av avviksprotokoller, analyse av salgs- og innkjøpsdata, momsstyring, godkjennelsesprosesser – og sist men ikke minst – sikkerheten bak det hele.

Fokus på målet

Min erfaring er derimot at innsikten i prosessene er for liten. Dette gjelder både blant økonomisjefer, rådgivere og bedriftens it-support. Legg derfor opp digitaliseringsreisen med fokus på målet. Hva ønsker du å oppnå med prosessene og hva trenger du vite om transaksjoner, leverandører og kunder?

Start med å evaluere eksisterende prosesser og datastrøm. Hvordan registreres kjøp og salg og hva slags data genereres? Visualiser strømmene og del software fra faktura- og leverandørregistrene med CRM- og regnskapssystemene. Først da har du tilstrekkelig oversikt over kompleksiteten og faktiske kostnader for å kunne ta rette teknologibeslutninger – med eller uten roboter.

André Klemsdal, Qvalia