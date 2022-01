En datadreven fremtid er ikke mulig uten endring av begreper i lovverket

Annonse

Likhetsprinsippet står sterkt i Norge, og i hver enkelt av oss nordmenn. Vi forventer at vi blir behandlet likt, og finner oss ikke i vilkårlig forskjellsbehandling. Verken fra staten eller fra fylket eller kommunen vi bor i. Vi er godt vant, og godtroende til at likhetsprinsippet står sterkt. Men vi er også naive, og tenker ofte ikke på at vilkårlig forskjellsbehandling skjer rett under nesa på oss.

Norske kommuner har mer enn 190 lovpålagte innbyggertjenester. Dette er tjenester alle kommuner plikter å gi sine innbyggere. Eksempler på dette er sykehjemsplasser, barnehageplasser eller sosialhjelp. Ofte er innbyggernes «inntekt» en viktig del av opplysningene når kommunene skal vurdere hvilke tjenester vi har rett til eller hva vi må betale for tjenesten. Problemet er imidlertid at «inntekt» defineres ulikt i ulike sammenhenger, eller ikke i det hele tatt. Det får konsekvenser.

Annonse

Vilkårlig forskjellsbehandling

La oss si at en av dine foreldre får behov for et langtidsopphold på et sykehjem. For å beregne hva som skal betales for plassen, skal kommunen ta utgangspunkt i din mors eller fars «inntekt». Men det finnes ingen felles definisjon på «inntekt». Det betyr at én kommune kan velge å legge til grunn alderspensjon fra folketrygden, private pensjoner, kapitalinntekter, opsjoner og skattefrie inntekter med mer. En annen kommune kan derimot velge kun å ta utgangspunkt i alderspensjonen fra folketrygden for å beregne hva som skal betales.

Annonse

Med andre ord; i den førstnevnte kommunen må du betale mer for sykehjemsplassen dersom du har inntekter utover alderspensjonen, enn i de kommunene som ikke tar med slike inntekter når de fastsetter «inntekten». Dette skjer fordi vi mangler felles definisjoner på sentrale begreper. Dette kan oppleves som vilkårlig forskjellsbehandling på personnivå. Det er alvorlig nok i seg selv. Men det står også i veien for effektiv saksbehandling i kommunene.

Skal vi opprettholde velferdssamfunnet vårt, må vi bruke ressursene best mulig. Da kan vi ikke bruke knappe ressurser på ineffektiv saksbehandling. Det handler om digitale løsninger. Om gjenbruk av data. For å kunne utnytte digitale løsninger som finnes, og som kommer, må vi få felles definisjoner på sentrale begreper. En rydding i begrepsforvirringen. En enighet om hva vi mener med «inntekt» når vi skal beregne hva du skal betale for sykehjemsplassen. Først da kan kommunenes beregning av «inntekt» gjøres ensartet og digital på tvers av kommunegrensene. Der er vi ikke i dag.

Annonse

Dette er bare ett av flere eksempler. Et annet eksempel er de utallige ulike forståelsene av begrepet «samboer» når NAV vurderer brukernes rettigheter. Et av dem er: «Nåværende samboer med planer om å fortsette samlivet». Det betyr at vi overlater til NAV-ansatte subjektivt å avgjøre om forholdet til det stønadssøkende paret foran dem kommer til å vare. Dette er vurderinger som tar unødvendig tid. Ikke minst, er det å legge til rette for vilkårlig forskjellsbehandling.

Nasjonale definisjoner

Men, de gode eksemplene finnes. Finansdepartementet og Skatteetaten har utviklet klare, nasjonale definisjoner på begreper som er sentrale for skatteberegningen. Det gjør at vi som skattebetalere får lik behandling, uansett hvor vi bor. Saksbehandlingen kan gjøres digitalt og effektivt. Andre gevinster som kommer med på kjøpet er forenkling for oss som skattebetalere, økt kvalitet i beslutningene og større rettssikkerhet for hver av oss.

I tillegg gir det Skatteetaten et datagrunnlag som er presist og sammenlignbart. Da kan dataene gjenbrukes og deles med andre som har rettmessig behov for dem, enten det er kommuner, fylkeskommuner eller staten. På den måten får dataene reell verdi for samfunnet vårt og for mannen i gata.

Helse, velferd, utdanning og skatt er de store regulerte sektorene i Norge. Lovverket er omfattende. Dette er sektorer som er viktige for hver enkelt av oss. Dette er sektorer som er avgjørende for våre rettigheter og for våre forpliktelser, så likhetsprinsippet står sterkt. Dette er også sektorer med et stort potensial for digitale løsninger og gjenbruk av data.

Men det krever at vi tar tak i de sentrale begrepene i lovverket. Vi må få på plass nasjonale definisjoner på begreper som er avgjørende for våre rettigheter og forpliktelser. Først da kan vi få utløst de viktige gevinstene; lik behandling uansett hvor vi bor og effektiv saksbehandling gjennom digitale løsninger. Og ikke minst at vi kan gjenbruke og dele data.

Digitaliseringsvennlige begreper er et første og avgjørende skritt på veien. Først da kan vi ta steget inn i den datadrevne fremtiden.

Ingvild Araldsen Blom, leder for offentlig sektor i Capgemini Norge