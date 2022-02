Digitaliseringskonferansen er i gang!

Annonse

Det er den 11. digitaliseringskonferansen, men den første med en digitaliseringsminister. Derfor mener Difi-direktør Steffen Sutorius at årets konferanse er helt spesiell. Sutorius kickstartet digitaliseringskonferansen sammen med Erik Bergersen. I år var det ny rekord, med hele 1400 unike påmeldinger.

Annonse

Tittelen på årets konferanse er "Med data skal landet bygges". Denne er myntet på Frostatingsloven, med det kjente sitatet "Med lov skal landet byggjast". Ert viktig tema, kunne Sutorius fortelle:

Annonse

– Nesten all digitalisering handler om en form for prosessering av data. Det er viktig for samarbeid for offentlig og privat sektor,sa Sutorius.